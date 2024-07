Slovák šéfuje 4-hviezdičkovému hotelu v Taliansku: Začínal som v kuchyni, neodišiel som len kvôli peniazom (Rozhovor)

„Mladí ľudia by si mali vyskúšať prácu v zahraničí. Môže im to iba niečo dať, aj keď to nie je prechádzka ružovou záhradou. Aj ja som sa ocitol v momentoch, keď to bolo veľmi ťažké. Žiadnu reč som neovládal,“ hovorí Ján Vlasák.

Ján Vlasák zo Slovenska odišiel do zahraničia hneď po strednej škole. Nevedel jazyk a prešiel si všetkými zamestnaniami, ktoré môžeš v hoteli vyskúšať. Dnes pôsobí ako riaditeľ luxusného horského hotela v talianskych Alpách. Ako v rozhovore pre Refresher prezradil, nikdy nebol ten typ, čo do zahraničia odchádza na sezónu zarobiť dobré peniaze a vráti sa spokojný domov na Slovensko. „Chcel som vždy niečo dosiahnuť, niekam sa posunúť. Peniaze neboli mojou jedinou víziou,“ hovorí Ján Vlasák. 37-ročný Slovák vybudoval hotel Bonfanti úplne od nuly. Jeho cesta k pozícii riaditeľa hotela teda nebola podľa jeho slov klasická, no o trochu ťažšia. Stále sa snaží prácu svojim zamestnancom uľahčovať, a to najmä po covide. „Do nového projektu sme investovali už milión eur. Snažíme sa optimalizovať aj náklady hotela.“ Medzi návštevníkov patria i známe mená talianskeho šoubiznisu, no zimnú lyžovačku a oddych si v hoteli dopraje aj mnoho Slovákov. V tomto článku si prečítaš: Ako sa dostal na pozíciu riaditeľa hotela.

Aké je šéfovať luxusnému hotelu.

Čo všetko si počas svojej pracovnej cesty vyskúšal.

Ako sa dnes menia požiadavky hostí. Zdroj: Bonfanti Design Hotel Ako vyzerá deň riaditeľa 4-hviezdičkového hotela? Ak chceš čítať viac rozhovorov s úspešnými Slovákmi, pridaj sa do klubu Refresher+ a získaj prístup k všetkým článkom na našom webe. Kedy si prvýkrát odišiel do zahraničia kvôli práci? Vždy ma lákalo pracovať v gastronómii. Chcel som si vyskúšať prácu v hoteloch, ktoré majú vyššiu úroveň. Do zahraničia ma to ťahalo stále, a tak som odišiel hneď potom, ako som skončil hotelovú akadémiu. Bolo tvojou prvou pracovnou destináciou hneď Taliansko? Vyskúšal som viacero krajín, no áno, prvou destináciou bolo Taliansko, konkrétne Horná Adiža. Tu vlastne pôsobím aj teraz. Začínal som však v meste Sterzing, zavolal ma tam pracovať kamarát, tak som to zobral. Potom som skúsil Anglicko aj Nemecko. Samozrejme, jazyky som nevedel žiadne. Predpokladám, že si nezačínal pracovať v zahraničí hneď na vedúcich pozíciách. Aké práce si vyskúšal na začiatku? Začínal som ako „tutto fare“, čo by sme mohli preložiť ako človek, ktorý robí všetko. Ako som spomínal, po taliansky ani nemecky som nevedel. Niečo som vedel z angličtiny, keďže tú som mal na škole. Základy mi však nestačili na to, aby som mohol robiť na inej pozícii. Mám už účet, prihlásiť sa Pridaj sa do klubu REFRESHER+ Základné 5 € Účtuje sa raz za 4 týždne Prístup ku prémiovým článkom Prístup k benefitom Menej reklám 150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov Ročné 50 € Účtuje sa raz za rok Prístup ku prémiovým článkom Prístup k benefitom Úplne bez reklám 2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov Zdieľanie článkov kamošom Zľavový kód Email Dokončiť a zaplatiť Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher. Vyskúšaj predplatné REFRESHER+ a čítaj všetko bez obmedzení Pridaj sa k predplatiteľom Už mám predplatné: Prihlásiť sa alebo Odomkni článok cez SMS Pošli SMS na 8877 s textom CLANOK 162595 a dočítaj tento článok. Cena SMS za otvorenie článku je 3,50 € s DPH. Ako to funguje? Dočítaj článok do konca za SMS v hodnote 3,50€. Ako to funguje? POSLAŤ SMS Čítaj články bez obmedzení celý mesiac - predplatné len za 1,50€ navyše v porovnaní s jedným článkom. Ako to funguje? POSLAŤ SMS Čítaj bez obmedzení celý mesiac. Stačí poslať SMS (za 5€). Ako to funguje? POSLAŤ SMS Čo sa dozvieš po odomknutí? Aké pracovné pozície si v hoteli vyskúšal.

Ako sa vypracoval na riaditeľa hotela.

Ako vybudoval nový hotel Bonfanti úplne od nuly.