Nielenže na tomto festivale hrá vyše dvetisíc kapiel, nájdeš tam cirkus, masáže, šamanov aj svetoznáme celebrity. „Ak by tam človek chcel stihnúť všetko, čo si naplánoval, musel by celý festival prežiť znova aspoň štyrikrát,“ vravia slovenskí hudobníci.

Ich zmes dream popu, elektroniky a folku s poriadnou dávkou psychedélie ťa prenesie do iného sveta. Neprekvapuje nás, že Tolstoys je prvá slovenská kapela, ktorá vystúpila na prestížnom britskom festivale Glastonbury, kde tento rok hrali mená ako Madonna, Coldplay, Dua Lipa alebo Peggy Gou.

S koncertovaním v zahraničí má totiž toto päťčlenné zoskupenie bohaté skúsenosti. Hrali tiež v Holandsku, v Austrálii, vo Švajčiarsku či v Nemecku, kde momentálne aj pôsobia. Základňu majú v Berlíne. Našli tam nových členov, zmenili zostavu a tento rok vydali tretí album No Limit To Love.

Už ich prvotina z roku 2017 získala cenu v kategórii debut roka na Radio_Head Awards a do povedomia sa dostali aj tým, že predskakovali Tomovi Odellovi a Lole Marsh. Líderka skupiny Ela Tolstova bola vybraná do Forbes 30 pod 30 a v rámci Spotify kampane sa objavila na najväčšom bilborde na Times Square v New Yorku.

Tolstoys sme vyspovedali na festivale Pohoda v Trenčíne, kde mali vystúpiť v sobotu 13. júla. Pre ničivú búrku však festival zrušili. Speváčka Ela a Matej, ktorý sa stará o perkusie a sample, pre Refresher prezradili, čo všetko v Anglicku zažili a v čom je organizácia Glastonbury iná v porovnaní so slovenskými festivalmi.

Zdroj: Caroline Mackintosh

Tolstoys ako prvá slovenská kapela vystúpili na prestížnom britskom festivale Glastonbury. Aký je recept na taký úspech?

Ela: Mať priebojnú bookerku a robiť desať rokov hudbu bez prestávky s veľkou motiváciou a vytrvalosťou. (úsmev)

Matej: Treba byť trpezlivý.

Toto sú teda vaše tipy pre iné, menej známe slovenské kapely na to, aby sa presadili v zahraničí?

Ela: Je to beh na dlhú trať, maratón. A skratky nefungujú. Skúšali sme ich a nikdy to nefungovalo. Treba si to proste odmakať a hlavne robiť hudbu, ktorá vás baví.

Matej: Ja by som to nenazval skratkami. Ide o to, že už v začiatkoch kapely sme boli na rôznych showcaseových festivaloch, kde sú rôzni promotéri, a spoločne sme zhodnotili, že to bolo ešte priskoro. Netreba to uponáhľať.

Ela: Treba veriť, že sa to podarí, čo však často nie je jednoduché, pretože finančne sa to naozaj neoplatí.

Investujete do toho asi viac, než inkasujete...

Ela: Desať rokov investuješ a potom sa ti to začne trocha vracať. Pre nás je to teraz len druhý rok, keď si vyplácame honorár za každý koncert. Predtým sme väčšinu peňazí investovali späť do hudby – klipov, cestovania a podobne.

Matej: Kapelám by som poradil, nech do seba investujú a šetria peniažky.

Nedokážete sa teda zatiaľ živiť iba hudbou?