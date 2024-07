19-ročný Brit zmizol bez stopy na prvej dovolenke bez rodičov: záhadu sleduje celý svet, jeho matke chodia hrozivé správy

Jay Slater je nezvestný už viac ako 18 dní. Každý deň sa o jeho prípade objavujú nové šokujúce informácie.

Odišiel k neznámym ľuďom, ktorých spoznal na festivale, a už ho nikto nevidel. Záhadné zmiznutie 19-ročného Jaya Slatera šokovalo celý svet.

Mladý Brit si ešte v nedeľu 16. 6. užíval zábavu na obľúbenom hudobnom festivale New Generation Rave na španielskom ostrove Tenerife. Tam vycestoval aj so svojimi kamarátmi Lucy Lawovou a Bradom Hargreavesom.

Na podujatí sa v noci zoznámil s dvojicou neznámych Britov. Keď sa zábava chýlila ku koncu, zmyslel si, že namiesto toho, aby sa s Lucy vrátil do hotela, v ktorom boli ubytovaní, odíde do penziónu so svojimi novými známymi.

Slater plánoval, že sa za Lucy vráti na ďalší deň autobusom, spoj však nakoniec zmeškal. Rozhodol sa preto ísť do hotela pešo cez národný park Rural de Teno. Od tohto momentu sa stopy po mladíkovi strácajú.

Hoci od zmiznutia mladého Brita ubehlo už viac ako 18 dní, miestnej polícii ani dobrovoľníkom sa nedarí nájsť žiadnu stopu, ktorá by im napovedala, čo sa Slaterovi stalo, kde je teraz a či je vôbec ešte nažive.

Zo situácie je, pochopiteľne, najviac zdrvená chlapcova matka. Aby toho nebolo málo, len deň po zmiznutí jej syna dostala na Snapchate hrozivú správu, ktorá ešte viac zamotala celé vyšetrovanie:

Rozlúč sa so svojím synom. Už ho nikdy neuvidíš, dlhuje mi veľa peňazí.

V tomto článku si prečítaš: Aké podivnosti zahaľujú chlapcovo zmiznutie pod rúško tajomstva.

Čo povedal Slater svojej kamarátke krátko pred zmiznutím.

Prečo si Slaterova matka myslí, že jej syna uniesli.

O priateľstve nezvestného s drogovým kriminálnikom.

Aké šance má Slater na prežitie v kanárskej divočine.

Bola to jeho prvá dovolenka bez rodiny

19-ročný študent Jay Slater z anglického mesta Oswaldtwistle sa v júni rozhodol navštíviť Kanárske ostrovy, aby si užil prvú dovolenku s kamarátmi. Plánoval sa ísť zabaviť na známy hudobný festival na ostrov Tenerife. Potom sa však niečo pokazilo a dovolenka sa pre chlapca zmenila na nočnú moru. Tú s ním na diaľku teraz prežívajú aj jeho najbližší.

„Bola to jeho prvá dovolenka v zahraničí s kamarátmi a ja som ho povzbudzovala, aby išiel. Povedala som mu, že sa dobre zabaví,“ prezradila pre BBC chlapcova mama Debbie Duncan.

19-ročný Brit sa stratil na Kanárskych ostrovoch. Zdroj: Lucy Low/Kamarátka nezvestného

Slater sa na festivale veľmi dobre zabával. V nedeľu 16. júna si na ňom dokonca našiel nových známych. Keď v noci jeho kamarátka Lucy Lawová chcela ísť do hotela, mladík sa rozhodol, že sa radšej pôjde ďalej baviť do penziónu k dvojici Britov, ktorých práve spoznal, píše portál Independent.

Slater nakoniec prenocoval v dome Airbnb svojich nových známych, ktoré sa nachádzalo pri kaňone Masca – čiže na opačnej strane ostrova ako jeho ubytovanie v Play de las Americas. Na ďalší deň ráno o ôsmej hodine mal mladík toto miesto opustiť, aby sa vrátil za Lucy.

Keď vyrazil, zavolal jej s tým, že zmeškal autobus, a preto pôjde domov pešo cez obľúbenú turistickú oblasť Rural de Teno. Cesta do hotela mu pritom mala trvať 11 hodín, čo v Lucy vyvolalo obavy. O to väčšie, že jej Slater do telefónu povedal, že má zranenú nohu, potrebuje vodu a má iba jedno percento batérie na telefóne.