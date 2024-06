Renáta vlastní autá, o ktorých väčšina Slovákov iba sníva: Nemám rada, keď niekto jazdi rýchlo a zámerne sa predvádza (Rozhovor)

Venuje sa aj cosplayu a streamovaniu na Twitchi.

Ako sama vraví, láske k vozidlám so štyrmi kolesami prepadla už ako dieťa, keď jej rodičia kúpili nabíjateľné elektrické autíčko a neustále sa v ňom vozila. Dnes má v garáži autá, o ktorých bežný Slovák iba sníva.

Renáta Farkašová alias Reny Quinn s manželom vlastní požičovňu áut, chodí na zážitkové automobilové zájazdy po Európe aj klasické zrazy. Fanúšikom z týchto akcií naživo streamuje, vďaka čomu s ňou môžu nahliadnuť do interiéru luxusných automobilov alebo spoznať nové miesta.

Okrem toho chodí na akcie robiť cosplayerku, pretože ju baví, keď si vytvorí alter ego. Renáta nám prezradila, aké problémy už mala so zákazníkmi v požičovni, zverila sa nám so zážitkami zo zrazov a priblížila aj nepríjemnú haváriu, ktorej bola svedkom.

Ak ťa bavia naše rozhovory, pridaj sa do klubu Refresher+ a čítaj všetok obsah na našom webe bez zbytočných obmedzení. Nájdeš tam viacero reportáží zo zahraničia, profilov osobností aj kapiel či desivé kriminálne príbehy. Nehovoriac o bohatom videoobsahu a nových formátoch.

V tomto článku si prečítaš: Ako sa dostala k luxusnému modelu od automobilky Dodge.

Koľko stoja príplatky za špeciálne ŠPZ na želanie.

Aké urážlivé správy jej bežne ľudia píšu.

Aké má skúsenosti s policajtmi.

Akú haváriu zažila.

Čo najbizarnejšie sa jej stalo na automobilovom zraze.

Zdroj: timoi_portrait

Tvojím poznávacím znakom je krásny ružovo-modrý Dodge s ŠPZ DC QUINN. Aké ťažké bolo dostať sa k takémuto autu?

Bola to úplná náhoda. Mala som pôvodne vybraté iné auto. Síce som už mala aj Jeep Wrangler s Harley Quinn polepom, chcela som aj niečo rýchlejšie, pretože na Jeepe, aj keď pridáš plyn, stále akoby to auto stálo. (smiech) Pôvodne som chcela Chevrolet Corvette C8, no v tom čase boli omeškané dodávky.

Keď sme s manželom šli kupovať stierače k jeho autu Challenger, predajca nám povedal, že im prišla jedna 6.4-ka. Spýtal sa nás, či ju nechceme. Pripadalo mi to ako znamenie, pretože pôvodne som si vyberala medzi Challangerom a Corvettou a bolo to veľmi ťažké rozhodnutie. Bolo to, ako keď si vyberáš medzi svalnáčom a modelkou.

Prirodzene som inklinovala k modelke, ale auto mi meškalo už v tom čase takmer dva roky. A svalnáč sa objavil z ničoho nič ako na tácke. Tak som si povedala, že to je znamenie a idem do toho. Keby som ho odmietla a počkala, možno by som sa ho ani dodnes nedočkala. Neľutujem to, som s tým autom veľmi spokojná.

Dá sa takéto auto vôbec kúpiť na Slovensku? Koľko vlastne stojí?

Áno, sú aj u nás autorizovaní predajcovia. A dala som zaň 85-tisíc eur. Vzhľadom na to, že minulý rok ukončili jeho výrobu, oplatilo sa to. Zároveň ak ho budeš mať aj po rokoch nepoškodené a v dobrom stave, narastie mu hodnota.

Áno, viem, mnohí z vás si teraz poviete, veď takéto auto nájdem na internete aj za 30- či 40-tisíc, ale je to veľký omyl. Keď si môj manžel Majko hľadal svoje auto na rôznych miestach po Európe, tak práve takéto autá boli totálne opravené a dovezené z USA. V takom aute nechceš jazdiť. Preto sme sa obaja nakoniec rozhodli pre nové autá.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Renáta Farkašová (@renyquinn)

Tvoj manžel má tiež Dodge s ŠPZ DC JOKER. Aké sú príplatky za podobné srandy?

(smiech) Áno, je to náš „couple look“. Sú za to špeciálne príplatky. Platila som za to 350 eur, ale zdraželo to. Dnes to už stojí okolo 500 eur.

Ako si už spomenula, vlastníš aj Jeep Wrangler. Ktoré auto máš radšej a na ktorom sa ti lepšie jazdí?

Každý sa ma na to pýta a nikdy na to neviem odpovedať. (smiech) Mám obe autá rovnako rada, pretože každé z nich mi ponúka odlišný zážitok. Keď idem v Jeepe, mám brutálne dobrý výhľad, akoby som sedela v dodávke. Keď idem s Dodgeom, užívam si už len ten zvuk nádherne znejúceho atmosférickeho osemvalca, v tomto objeme to auto znie ako šepot ruží.

Zdroj: Maroš Zvarík

Striedaš ich podľa nálady?

Väčšinou podľa toho, kam idem. Na dlhšie diaľničné cesty si skôr beriem Dodge a na Jeepe jazdím hlavne na nákupy, lebo si zaparkujem tam, kde sa mi zachce. (smiech)

Máš nejaké vysnívané autá, ktoré by si ešte chcela vlastniť?