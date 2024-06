Vo veku 49 rokov zomrel autor známeho hitu Butterfly. Spevák mal v minulosti problémy s drogami

Preslávil sa hitom Butterfly z roku 1999.

Speváka s rodným menom Seth Binzer našli v jeho dome v Los Angeles už pred pár dňami, píše portál Kerrang! Podľa denníka Newsweek Shellshock zomrel v pondelok 24. júna. Príčina smrti nie je známa.

Spolu so svojou kapelou Crazy Town zaznamenal najväčší úspech s hitom Butterfly, ktorý sa dostal aj do prestížneho rebríčka Hot 100 Billboardu. Následne v roku 2002 vydali album, no krátko nato sa rozpadli. Napriek tomu sa však opäť spojili a v roku 2015 vyšla ich nahrávka The Brimstone Sluggers.

Spevák dlho bojoval s drogovou závislosťou. Objavil sa aj v reláciách Celebrity Rehab a Sober House. Pre kokaín mal aj problémy so zákonom a v roku 2012 dostal podmienku za ublíženie na zdraví a prechovávanie drog. Bol otcom troch synov.