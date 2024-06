REBRÍČEK najlepších tímov: Po prvom hracom kole sú slovenskí futbalisti najlepšie hodnotení na EURO 2024

Po výhre nad Belgickom sa nachádzame vo vedení, za Slovenskom je ďalších 23 krajín.

Britský športový kanál Sky Sports na Instagrame uverejnil rebríček po prvom hracom kole na futbalovom šampionáte, ktorý vychádza z hodnotení ich čitateľov. Po výhre nad Belgickom s výsledkom 1 : 0 sme sa podľa tohto rebríčka umiestnili s veľkým náskokom na prvej priečke najlepšie hodnotených tímov.

V tesnom závese za nami sa nachádza Rumunsko, Gruzínsko a štvrtú priečku dostalo Nemecko. Medzi prvým a druhým miestom (medzi Slovenskom a Rumunskom) je však najväčší rozdiel. Zatiaľ čo Slovensko má v tabuľke hodnotenie 7,94 z 8 – Rumunsko má 6,94.

Slovenskí futbalisti si prvým gólom na majstrovstvách Európy vo futbale proti Belgicku pripočítali tri dôležité body. V siedmej minúte zápasu sa o to postaral Ivan Schranz. Podľa portálu Flashscore je slovenským zatiaľ najlepšie hodnoteným hráčom brankár Martin Dúbravka.

V našej skupine E nás najbližší zápas čaká 21. júna o 15.00 proti Ukrajine. Tím zo Slovenska tak výhrou nastavil latku vysoko.

Pozitívne náš postup vidí aj bývalý kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Marek Hamšík: „Viem si predstaviť, že sa to skončí senzačne. Chalani trénujú kvalitne vo vysokej intenzite a sú dobre nastavení.“ Na tlačovej konferencii prezradil aj to, že je možné, aby Slováci v rámci majstrovstiev postúpili aj do osemfinále, čím by vyrovnali výkon z roku 2016.

Slovákom na EURO 2024 fandí aj mladá hviezda Montrealu Canadiens Juraj Slafovský. Ten si dokonca myslí, že sa dostaneme až do štvrťfinále, kde nás porazí favorit turnaja Francúzsko.