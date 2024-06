Influencerka Katarína Očovanová: Okrem Instagramu mám ešte jednu prácu. Život v Mexiku bol mimo mojej komfortnej zóny (Rozhovor)

„Modeling nebol ohodnotený stabilne, takže to nemôžem porovnať s influencerstvom. Nikdy som nevedela, čo z toho bude. Peniaze boli z neho dobré, ale bola to neistota.“ Čo všetko nám o svojom živote prezradila Katarína Očovanová?

Influencerka Katarína Očovanová sa pravidelne objavuje v našich článkoch o najlepšie oblečených Slovenkách a Češkách. Na Instagrame ju sleduje 130-tisíc followerov, okrem módy sa ako influencerka špecializuje na beauty a lifestylový sektor. „Mám popri Instagrame aj ,normálnu‘ prácu. Nechcela som sa jej vzdať, pretože ma veľmi baví,“ hovorí pre Refresher Katarína Očovanová. Je priateľkou profesionálneho futbalistu, a preto dnes žije medzi Bratislavou a Poľskom.

V roku 2018 súťažila na Miss Slovensko, kde vyhrala nižšiu kategóriu Miss GOSH. Okolnosti však zariadili, že musela nahradiť tretiu víťazku a poputovala tak na svetové finále do Poľska. Neskôr odcestovala do Mexika, kde sa jej ponuky začali hrnúť z každej strany, a preto tam zostala niekoľko rokov aj žiť. Zažila svetlé, no aj temné momenty. Na všetko však rada spomína, dokonca aj na niekoľko bizarných príhod, keď jej napríklad v reštaurácii cudzí pán len tak doniesol novú kabelku. Takáto príhoda sa jej stala dokonca dvakrát a doteraz si myslí, že to bolo veľmi divné.

V rozhovore sa dočítaš, akej práci sa okrem svojho Instagramu venuje. Prezradila pikošky zo života v Mexiku, ale aj to, aké je mať za frajera profesionálneho športovca. Dalo sa modelingom uživiť? Čo všetko mimo Slovenska zažila?

Zdroj: Instagram @katarinaocovanova

Katarína, ako momentálne vyzerajú tvoje dni? Viem, že žiješ striedavo medzi Bratislavou a Poľskom.

Momentálne to mám tak, že lietam stále hore-dole. Viac času trávim v Poľsku, ale presúvam sa aj do Bratislavy, pretože tam mám prácu. Stále sa zúčastňujem aj na rôznych eventoch alebo riešim spolupráce, takže musím tráviť čas aj doma na Slovensku. V Bratislave mám aj byt, no taký „base“ je aktuálne Poľsko.

Aké je žiť po boku profesionálneho futbalistu?Popravde som ani nečakala, že si ja nájdem niekedy športovca. (smiech) Je veľmi tolerantný a je to super, pretože aj ja mám nejaké aktivity mimo Poľska a musím cestovať. Chápeme sa a vieme to jednoducho zladiť. Predsa je to Poľsko a nie je to až tak ďaleko. Influencer môžeš byť vlastne kdekoľvek na svete.