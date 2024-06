Zverejnili prestížny rebríček najlepších pizzerií v Európe. Umiestnila sa v ňom aj populárna slovenská reštaurácia

Porotci na reštaurácii U Taliana ocenili najmä štýle varenia, ale aj bohaté množstvo použitých surovín.

Populárna bratislavská pizzeria Sapori Italiani U Taliana, ktorú vlastní šéfkuchár Andrea Ena, sa umiestnila v prestížnom rebríčku 50 Top Pizza Europa 2024. Obľúbený podnik sa nachádza na 36. priečke.

„Kúsok Talianska sa tu určite nájde. Ako v štýle varenia, tak aj v bohatom košíku použitých surovín. Je tu veľký kus Neapolu v podobe klasickej pizze v neapolskom štýle. Tú vytvoril šéfkuchár Andrea Ena, ktorý sa v kuchyni určite vyzná,“ komentujú porotci populárny podnik. Reštaurácia sa v rebríčku umiestnila aj minulý rok, a to na 47. mieste.

Na prvom mieste je reštaurácia Napoli On The Road, ktorá sa nachádza v Londýne. Druhé miesto získala barcelonská Sartoria Panatieri a víťaznú trojicu uzatvorila Via Toledo Enopizzeria vo Viedni. Porotci v rebríčku nehodnotili pizzerie z Talianska.