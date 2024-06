Palermo vydáva album z väzenia. Som na ceste stať sa milionárom, rapuje v novinke s Pil C-im

Väčšina pesničiek vznikla predtým, ako si začal odpykávať 10-ročný trest so stredným stupňom stráženia.

Raper Palermo si odpykáva vo väzbe trest za obchodovanie s drogami. Ešte pred nástupom na výkon trestu však stihol nahrať nový album, ktorý vydá v priebehu nasledujúcich dní. Ten nesie príznačný názov – Zavrieť môžu, ale pustiť musia. V piatok mu z neho vyšla pesnička s Pil C-im a českým raperom ERNE 100.

Nový track má názov Vizionár. Okrem nich budú na pripravovanom albume aj ďalšie zaujímavé featy so zvučnými menami ako Luca Brassi, Separ, Strapo, Ektor, Dame, Majself či Sergei Barracuda. Pesnička je súčasťou tracklistu, na ktorom sa nachádza deväť skladieb.

Zdroj: Ruka Hore

Vo väzení zatiaľ nemá na tvorbu podmienky

Hudobník si v cele odpykáva 10-ročný trest za obchodovanie s drogami. Z väzenia nám poskytol rozhovor, v ktorom opísal svoj negatívny vzťah k drogám. „Možno to vyznie v mojom podaní trochu divne, ale nemám rád drogy. Urobím všetko, čo bude v mojich silách, aby som ich v spoločnosti čo najviac depopularizoval,“ odkázal.

Väčšina albumu vznikla ešte predtým, ako si začal odpykávať trest. No ako nám sám prezradil, posledné featy riešil v aute po ceste do väzenia. Palermo nám povedal, že s manažmentom a organizáciou mu pomáha Ruka Hore.

V rozhovore nás zaujímalo či má podobné možnosti na tvorbu ako Karlo, ktorý si tiež odpykáva trest za drogy. Palermo svoje štúdio zatiaľ nemá, pretože je v cele so stredným stupňom stráženia. Povedal však, že by mal oň záujem a s vedením o tom komunikuje. Zatiaľ si môžeš vypočuť čerstvú novinku so skvelou atmosférou a drillovým beatom, ktorú už nájdeš na streamovacích platformách.