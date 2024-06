Účesy leta 2024 podľa MMG Barbers: Hitom je buzz cut aj fade. Ktorý strih pobláznil generáciu Z a máš ešte šancu s mulletom?

Túžiš po zmene a chceš byť v lete cool? Benzo, Marek, Daniel a Valentyn z MMG Barbers nám dali podrobný návod, ako na to. Toto sú účesy, ktoré podľa nich uvidíš úplne všade. Prevláda klasika, staronové trendy aj extravagancia, s ktorou vynikneš.

Pre mnohých je práve leto časom na zmenu a my sme ani tento rok v Refresheri nič nepodcenili. O tom, aký pánsky účes zvoliť a ako uchopiť nové (ale aj staronové trendy), sme sa porozprávali s chalanmi z MMG Barbers, ktorí si pre nás nachystali podrobný návod.

Podľa šéfa MMG Barbers Maroša Ihnáta (alias Benza) a jeho tímu sa máš letnú sezónu 2024 rozhodne na čo tešiť. Na svoje si prídu klasici, muži, ktorí milujú extravaganciu, ale aj tí, ktorí chcú nechať vyniknúť svoje prirodzené ja.

Takže ako na to? Pohodlne sa usaď a precízne čítaj a pozeraj. Tvoj nový hairstyle totiž netreba podceniť. Svoje ti o tom povedia Benzo, Marek, Daniel a Valentyn. Toto je 8 pánskych trendov, ktoré pre teba vybrali.





Pánske vlasové trendy na leto 2024 podľa Maroša Ihnáta a jeho tímu MMG Barbers. Zdroj: Archív respondenta/Maroš Benzo Ihnát

1. Klasika s moderným twistom

Náš zoznam začíname klasikou, ktorá ťa nebude nudiť. „Moderný účes, ktorý vidíš na fotke, kombinuje klasický štýl s čistými líniami a precíznym strihom. Perfektne upravené vlasy s miernym objemom dodávajú sofistikovaný vzhľad.

Zdroj: MMG Barbes/Marek Cicko

Zadná časť vlasov je ponechaná v štýle mullet, čo pridáva trendy a jedinečný twist,“ hovorí pre Refresher Marek Cicko z MMG Barbers.

Podľa neho ide o ideálnu voľbu pre mužov, ktorí chcú pôsobiť elegantne a zároveň štýlovo.

Na tento detailný a premyslený strih si radšej vyčleň čas a navštív svojho barbera. Skúšať ho doma môže byť risk, no styling zvládneš hravo. Aby si si vytvoril takzvaný slicked back efekt (teda vlasy sčesané vzad), potrebuješ len fixačný sprej alebo krém. Hoci prirodzenosť vyzerá najlepšie, niektoré „celebs“ si stále idú aj dramatickejší a výrazný wet look.



Veď to poznáš, sto ľudí, sto chutí. Tento trend, ako aj všetky ostatné ti preto odporúčame uchopiť podľa osobných preferencií. To, čo sa ti najviac hodí a v čom sa cítiš sebavedome, vieš určite najlepšie ty sám.

2. Prirodzenosť nadovšetko

Ak miluješ prirodzenosť a nenútenosť, no zároveň chceš byť fresh, dobre sa pozri na fotku nižšie. Toto je účes, ktorý si podľa Mareka získal generáciu Z.





Zdroj: MMG Barbes/Marek Cicko