Si pozvaná na svadbu a nevieš, čo na seba? Toto sú TOP modely pre každý rozpočet

Vybrali sme pre teba niekoľko štýlových modelov na letnú svadbu.

Čaká ťa svadba tvojej kamošky, bratranca či frajerovej sestry a ty stále netušíš, čo si oblečieš? Ak hľadáš dokonalé šaty, v ktorých zažiariš, no zároveň nebudeš pôsobiť prehnane, máme pre teba niekoľko typov šiat. Všetky kúsky nájdeš v e-shope About You, takže si ich stihneš objednať aj v prípade, že ťa svadba čaká už o niekoľko dní.

Či už preferuješ nežnú ženskú módu, alebo si ulietavaš na nekonvenčných outfitoch, náš výber ťa iste inšpiruje. Nájdeš v ňom jemné kvetované šaty aj sofistikovaný overal tmavomodrej farby.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

Zelené šaty Mascara London

Dlhé večerné šaty sú stávkou na istotu. S týmito tmavozelenými šatami lichotivého strihu rozhodne neurobíš krok vedľa. Výhodou výraznej farby je, že vďaka nej vynikne opálená pokožka, no krásne podčiarkne aj svetlejšiu pleť. Zladiť ich môžeš so striebornými topánkami a doplnkami, no báť sa nemusíš ani výraznejších farieb.

Zdroj: About You/Mascara London

Ružové šaty Guido Maria Kretschmer

Dlhé večerné šaty v nádhernej ružovej farbe sú dokonalou voľbou na letnú svadbu. Aj tento model má mimoriadne lichotivý strih a ľahký materiál. Práve vďaka materiálu sa nemusíš báť, že by sa ti šaty pri sedení pokrčili. Ružové šaty môžeš zladiť s nude doplnkami, vyhýbať sa však nemusíš ani výrazným farbám. Ak je na teba ružová farba príliš, v ponuke nájdeš aj ďalšie farebné prevedenia. Zelená či námornícka modrá sú stávkou na istotu.

Zdroj: About you/Guido Maria Kretschmer

Kokteilové šaty Unique

Tento model je ideálny pre všetky milovníčky nežných a romantických outfitov. Model je tvorený jemným vyšívaným topom zdobeným perličkami a výraznou tylovou sukňou. Čerešničkou na torte je odhalený chrbát, ktorý dá vyniknúť tvojmu letnému opáleniu. Tieto nežné šaty stačí doplniť striebornými či zlatými doplnkami, na nohy si môžeš obuť nenápadné sandáliky. Ak ťa však láka niečo kontrastnejšie, pokojne siahni po výrazných doplnkoch a rozbi tento nežný outfit niečím drsnejším.

Zdroj: About you/Unique

Šaty s mašľou AMY LYNN

Rada vynikneš a stratiť sa v dave nie je nič pre teba? V tom prípade sú pre teba tieto výrazné kokteilové šaty ako stvorené. V červeno-ružových šatách s výrazným viazaním sa len tak ľahko nestratíš. Tento model rozhodne nie je pre každého, no ak to dress code svadby dovoľuje, smelo do toho. Na nohy si môžeš vziať buď nenápadné remienkové sandáliky, alebo poriadne výrazné lodičky.

Zdroj: About You/AMY LYNN

Overal Vera Mont

Sofistikovaným a zároveň minimalistickým overalom nič nepokazíš. Elegantný overal môžeš doplniť minimalistickými doplnkami, no taktiež môžeš siahnuť po výrazných šperkoch, kabelke a lodičkách. K tejto farbe sa skvelo hodí ružová, strieborná či zlatá, no báť sa nemusíš ani monochromatického looku. Perfektne budeš vyzerať so striebornou kabelkou, ktorá celému outfitu dodá šmrnc.

Zdroj: About You/Vera Mont

Plisovaný overal Y.A.S

V tomto plisovanom overale budeš vyzerať skvelo a rovnako dobre sa budeš aj cítiť. Ľahký materiál ti zaručí pohodlie aj počas teplých letných dní, keďže ide o plisovaný materiál, obávať sa nemusíš ani otravného krčenia. K svetlomodrej farbe sa bude dokonale hodiť ružová, nude či jednoducho tón v tóne.

Zdroj: About you/Y.A.S.

Čierne šaty Jarlo

Ak to dress code dovoľuje a ty vieš, že tým nepohoršíš nevestu, pokojne si na svadobný deň obleč čierne šaty. Elegantné tmavé šaty s efektným výstrihom lichotivého strihu ti dodajú sebavedomie a ty sa v nich budeš cítiť skvelo. Pozor však na záhradné svadby v horúčavách. Dlhé obtiahnuté šaty ti odporúčame len v prípade, že sa chystáš na svadbu v klimatizovanom interiéri.

Zdroj: About You/Jarlo

Saténové šaty VILA

Saténové šaty s padavým výstrihom a tenkými ramienkami sú stelesnením ženskosti, zmyselnosti a dokonale zvýraznia tvoje krivky. Ľahký a chladivý materiál je ideálnou voľbou na letnú svadbu, počas ktorej sa iste žiadna z nás nechce potiť. Odhalený chrbát v kombinácii s opálenou pokožkou je čerešničkou na torte tohto sofistikovaného outfitu. Aj tento model ponúka širokú škálu stylingu. Doplniť ho môžeš jemnými sandálikmi a nenápadnými doplnkami alebo môžeš, naopak, siahnuť po niečom výraznom, čo tvoj outfit oživí.