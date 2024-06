Fotograf ZlyArt fotí aj modelky z OnlyFans: Provokácia je typ fotky, pri ktorom by si chcel vidieť viac, no nemôžeš (Rozhovor)

Čech ZlyArt je známy najmä ako fotograf provokatívnych fotiek žien. Ročne odfotí stovky žien v sexy spodnej bielizni, no vždy sa vráti domov k svojej priateľke.

ZlyArt vymyslel svoj vlastný štýl fotografovania žien. Hovorí, že provokácia je fotka, z ktorej by chcel pozorovateľ vidieť viac, no nemôže. „Odbornejšie by sa to nazývalo glamour, ale mne je bližšie slovo provokácia,“ hovorí na úvod Petr. Jeho pseudonym je spojením slov zlý a art – umenie. Podľa neho to vystihuje jeho prácu. „Aj keď to zlý, samozrejme, neberte vážne.“ (smiech)

Petr Zapletal je 36-ročný fotograf pôvodom z Prahy, ktorý si plní svoje sny za objektívom. Profesionálnemu fotografovaniu sa venuje viac než desať rokov, no už predtým vedel, že má k fotoaparátu blízky vzťah. „Zobral som foťák a cvakal, čo sa dalo. Potom som zistil, že to má potenciál, a začal som z toho vytvárať svoju profesiu,“ povedal pre Refresher.

View this post on Instagram A post shared by Zlyart (@zlyart)

„Fotil som pár priamo pri sexe. Chceli si to zdokumentovať a bola to naozaj skvelá skúsenosť.“ Ako povedal v rozhovore, má aj svoje pravidelné klientky z Only Fans, ktoré chcú mať profesionálne natočený a nafotený obsah pre svojich klientov. „Tým, že fotím baby z Only Fans, s úchylnosťami sa stretávam na dennej báze. Jednu klientku som natáčal aj pri tom, ako bosými nohami rozšliapava banán.“

Ešte predtým než si prečítaš rozhovor so ZlyArtom, radi by sme ti pripomenuli, že tvoriť kvalitný obsah môžeme len vďaka našim predplatiteľom. Preto ak sa ti naše články páčia, podporiť nás môžeš vstupom do klubu Refresher+.

Fotíš aj niečo iné ako ženy?

Tá provokácia je skôr môj marketing. Okrem toho sa venujem bežným foteniam, ročne mám nejakých päť či šesť svadieb, do toho rôzne eventy. Spolupracujem aj s Fashion Weekom, kde sa venujem backstageu.

Ako si sa na začiatku dostal za objektív fotoaparátu?

Kedysi som aktívne športoval a jazdil na skateboarde aj na korčuliach. Keď ľudia jazdia, zvyčajne chcú nejaké fotky, a kedykoľvek ma niekto odfotil, vyzeralo to príšerne. Preto som im vždy musel ukázať, ako to majú odfotiť. Nakoniec mi ten foťák zostal v ruke. Veľakrát sa po rampách pohybovali pekné dievčatá a veľa z nich ma poprosilo o fotky, vtedy som v tom uvidel to čaro a zistil som, že ma to veľmi baví.

View this post on Instagram A post shared by Zlyart (@zlyart)

Ako vníma provokatívne fotky žien tvoja priateľka?

Ona sama sa venuje foteniu, takže veľa vecí fotím aj pre ňu. Aj ona je súčasťou provokácie. Fotí profesionálne a veľakrát ju fotím aj na jej vlastné projekty.

View this post on Instagram A post shared by Ing. Hana Chomaničová (@hanickach)