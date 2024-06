Dolli, Ego, Tomáš Tarr či Marián Gáborík tipujú výsledok odvety storočia medzi Véghom a Vémolom. Kto dostal viac hlasov? (ANKETA)

Niektoré odpovede nás celkom prekvapili, ba až zaskočili.

Najočakávanejší MMA zápas tohto roka medzi Attilom Véghom a Karlosom Vémolom sa nezadržateľne blíži. Dve najväčšie mená česko-slovenskej bojovej scény si v „odvete storočia“ zmerajú sily opäť pod hlavičkou Oktagonu v pražskej Fortuna Aréne už v sobotu 8. júna.

V súvislosti s touto udalosťou sme sa rozhodli pre niečo netradičné a originálne, čo nikde inde nenájdeš. Oslovili sme mix známych osobností z rozličných sfér (nielen zo sveta bojových športov), ktoré nám priblížili svoje tipy na výsledok.

Zdroj: Oktagon MMA

Zohnali sme vyjadrenia influencerov, youtuberov, zápasníkov či hudobníkov. Komu bude fandiť Explo, Ego alebo Dolli z Ruže pre nevestu či ženích z prvej série Tomáš Tarr? Ako vidí priebeh duelu Marián Gáborík, Monika Chochlíková, Tomáš Križan z Naked Bananas, moderátor Šajmo alebo raper Erik Tresor?

Momo (raper)

Nie som síce nejaký fanatik do MMA, ale podľa mňa to bude vyrovnané. Sú to rovnocenní súperi. Je ťažké si medzi nimi vybrať jedného. Mám však „tušáka“, že vyhrá Karlos, pretože je to v jeho kariére isté finále a viac to teda prežíva. Je nastavený tak, že to proste musí dať. Aj keď tak to bolo aj pri ich prvom spoločnom zápase a nedopadlo to podľa jeho predstáv. Napriek tomu ho favorizujem. Možno aj preto, že mal v poslednom čase mrte zápasov na rozdiel od Attilu.

Zdroj: Instagram/Momo

Monika Chochlíková (thajboxerka a MMA zápasníčka)

Verím tomu, že vyhrá Attila Végh aj napriek tomu, že mal teraz dlhú prestávku od zápasenia. Vidno, že poriadne „maká“. Podľa mňa to skončí buď v prvom, alebo v druhom kole. Na päť kôl to nebude. Mám inak pocit, že obaja po tom zápase ukončia kariéru. Keby sa to stalo, bolo by to pekné.

Zdroj: archív Moniky Chochlíkovej

Explo (influencer)

Predikciu nemám, ale určite budem fandiť Karlosovi Vémolovi, pretože je mi v poslednom čase sympatickejšie jeho správanie.

Exploited. Zdroj: Exploited archív

Tomáš Linh Le Sy (promotér organizácie Clash of the Stars)

Na zápas medzi Karlosom a Attilom sa moc teším. Budem ho sledovať priamo na mieste. Idem tam fandiť najmä Davidovi Kozmovi, ale teším sa na celý galavečer. Čo sa týka predikcie hlavného zápasu, je to dosť ťažké. Obaja prešli dlhú cestu.

Ak však musím povedať jedno meno, tipol by som si, že vyhrá Karlos. Mám pocit, že je viac motivovaný a hladnejší po výhre. Avšak uvidíme, Attila je skvelý bojovník. Vyzerá to tak, že sa dostal do skvelej formy, takže to Karlos nebude mať jednoduché.

Zdroj: Instagram/Tomáš Linh Le Sy/Ivo Handzel

Dominika Mirgová (speváčka)

Veľmi držím palce Attilovi. Je Trnavčan a práve on ma oslovil do boxerského zápasu vo Fight Night Challenge. Stretávame sa aj vo fitku. Sama som teda videla, ako na sebe tvrdo maká, aký urobil progres a koľko toho schudol. Je to bojovník číslo jeden, preto verím, že pôjde domov s výhrou. Myslím si, že Vémola to nezvládne. Buď to vzdá, alebo dostane knokaut. Attila je proste bombardér.

Zdroj: Instagram/Dominika Mirgová

Frayer Flexking (raper)