Svetoznámy David Dobrik je na Slovensku. Na videu sa kúpe v košickej fontáne, u rodiny ho ponúkli chrumkami a domácou

Ľudia neverili vlastným očiam. David Dobrik sa okúpal v Spievajúcej fontáne v rodných Košiciach a navštívil svoju slovenskú rodinu.

Svetoznámy youtuber David Dobrik sa po rokoch opäť rozhodol navštíviť Slovensko. Na Tiktoku aktuálne trenduje video, ktoré Davida zachytáva pri „kúpaní“ sa v košickej Spievajúcej fontáne aj s jeho americkými kamarátmi zo skupiny Vlog Squad, medzi nimi napríklad Zane Hijazi či Ilya Fedorovich.

Používateľ na Tiktoku v pondelok 20. mája zverejnil zábery s popisom „David Dobrik videný v Košiciach“. Na videu vidieť aj ďalších ľudí, ktorí sa s ním odvážili vstúpiť do fontány a tiež jeho fanúšikov, ktorí neveria vlastným očiam a internetovú hviezdu so slovenskými koreňmi si nakrúcajú na mobily.

Zábery z Košíc v utorok na sociálnej sieti zdieľal aj Ilya Fedorovich, spolumajiteľ Dobrikovej pizzerie Doughbrik’s a jeho dobrý kamarát, ktorý má zas bieloruské korene. Na stole majú slovenské chrumky a fľašu karpatského brandy, v ktorom je však podľa farby zrejme domáca pálenka.

Ilya pridal na Instagram fotky z domu Davidovej košickej rodiny. Okrem pohostenia zachytil aj domáceho miláčika Dobrikovej rodiny a zverejnil aj video, v ktorom David, Zane a pravdepodobne Davidova sesternica z Košíc klikujú, zatiaľ čo ostatní členovia rodiny im po slovensky počítajú opakovania.

Samotný youtuber na sociálnych sieťach zatiaľ nezverejnil žiadne bližšie informácie o tom, kde sa momentálne nachádza. Nejde však o jeho prvú návštevu Slovenska po odsťahovaní sa do USA. Prvýkrát Slovensko navštívil ešte v roku 2021 po tom, čo získal zelenú kartu. Výlet na Slovensku a v ďalších európskych krajinách vtedy mapoval vo svojich vlogoch.

David sa narodil v Košiciach. V šiestich rokoch sa s rodinou sa presťahoval do Spojených štátov amerických na predmestie Chicaga. Prerazil ako pomyselný líder populárnej skupiny ľudí na Youtube s názvom The Vlog Squad a stala sa z neho svetová megastar. Dnes má na sociálnych sieťach milióny fanúšikov a v roku 2019 bol dokonca hosťom v šou Ellen DeGeneres. O rok neskôr si ho do šou The Tonight Show Starring pozval Jimmy Fallon.