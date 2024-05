Rovno zo sprchy? Doja Cat prišla na Met Gala v mokrom tričku, musela si zakrývať presvitajúce bradavky

Tohtoročný dresscode raperka pochopila svojsky.

Americká raperka Doja Cat spôsobila opäť ošiaľ, keď sa na červenom koberci v Metropolitnom múzeu umenia v New Yorku predviedla v mokrom oversized tričku. Vzhľadom na to, že jej oblečenie bolo premočené, pochopiteľne, presvitali jej intímne partie, ktoré si tak musela na fotkách zakrývať.

Biely nadrozmerný kúsok od značky Vetements, za ktorou stojí kreatívny riaditeľ Balenciagy Demna Gvasalia a jeho brat Guram, bol navrhnutý tak, aby jej siahal až po nohy, a teda poslúžil ako šaty.

Keďže tohtoročná téma bola úzko spojená so záhradou, s kvetmi a rastlinami, 28-ročná raperka z Los Angeles sa rozhodla, že ju pochopí po svojom. „Viem, že ľudia sa chystali siahnuť po motívoch s kvetmi, takže môj výber bol jasný – najpoužívanejší kvet, a to bavlna,“ povedala hviezda na margo svojej „poetickej“ interpretácie dresscodu „Garden of Time“.

