FOTO: Najkrajším Slovákom je 26-ročný Adam zo Záhoria. Krajinu bude reprezentovať na medzinárodnej súťaži

Adam Palkovič vyhral titul Mister Slovak Republic.

Najkrajším mužom Slovenska sa stal tento rok 26-ročný Adam Palkovič. 26-ročný Slovák zo Záhoria zvíťazil a zo súťaže si odniesol titul Mister Slovak Republic. Palkovič tak bude Slovensko ďalej reprezentovať na medzinárodnej súťaži v Poľsku, píše portál femm.sk.



Palkovičovi odovzdal šerpu zakladateľ Miss Slovensko a riaditeľ súťaže Mister Slovensko Jozef Oklamčák. V porote sedel spolu s dizajnérom Jozefom Grondžákom a fotografom Radoslavom Oreničom.

„Výber bol veľmi komplikovaný, pretože na Slovensku máme veľa sympatických mužov. Vyberali sme z 22 kandidátov, ktorí prejavili záujem. Zvíťazil Adam, ktorý bude reprezentovať Slovenskú republiku na svetovej súťaži Mister Supranational 2024,“ povedal Oklamčák.

Palkovič prezradil, že sa z výhry veľmi teší a dúfa, že titul využije naplno. Slovensko chce reprezentovať aj vo svete. Tvrdí, že sa na to dennodenne pripravuje. „Myslím si, že Mister by mal mať charizmu, a určite aj vzhľad, pretože to je súťaž krásy. A hlavne, mal by byť férový,“ dodal.