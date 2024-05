Personál na letisku v Egypte okráda cestujúcich, obeťou sa stali aj Slováci. Upozorňujú, na aké triky si treba dať pozor

Cestujúci zo Slovenska majú nepríjemnú skúsenosť z mesta Šarm aš-Šajch. Personál si účtoval nezmyselné poplatky a vymyslené letiskové pokuty.

Kedysi jedna z najobľúbenejších dovolenkových destinácií klesá v rebríčku. Egypt po útokoch žraloka dáva cestujúcim ďalší dôvod na to, aby boli pri návšteve krajiny obozretní. Zamestnanci letiska totiž okrádajú o peniaze cestujúcich vymyslenými letiskovými poplatkami.

Zážitky z letiska opísala slovenská rodina pre Plus 7 Dní, ktorá sa len nedávno vrátila z vychýreného egyptského mesta Šarm aš-Šajch. So svojou skúsenosťou sa chceli verejne podeliť, aby mohli varovať ďalších cestujúcich a „aby sa nedali oklamať tak, ako sa to stalo im a ďalším cestujúcim nielen z ich letu“.

Letisko (ilustračná fotografia). Zdroj: TASR/AP/Emilio Morenatti

Udalosť sa odohrala na ceste domov, keď si personál letiska začal vymýšľať nezmyselné poplatky. „Po troch kontrolách našej príručnej batožiny, keď sme už čakali len na nástup do lietadla, nás zastavil zamestnanec letiska. Oznámil nám, že naša batožina má, bez toho, aby ju nejako premeral či skontroloval, väčšie rozmery,“ uvádza slovenská rodina.

To, že ide o podvod, zistili, keď si od nich vypýtal príplatok, inak nemôžu nastúpiť do lietadla. Muž z personálu nemal pri sebe žiadny dokument, cenník, pokladňu a ani terminál na platbu kartou. Vymyslenú „pokutu“ za batožinu museli zaplatiť, inak by cestovali bez batožiny.

So svojou skúsenosťou sa podelili verejne a zistili, že táto nepríjemnosť sa nestala iba im. „Boli sme v Egypte už tretíkrát, no po tejto skúsenosti tam už zrejme nepôjdeme. Turistov by si mali vážiť a nie ich okrádať,“ dodali.