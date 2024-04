To najlepšie z pouličnej kultúry a možnosť vyhrať 3 300 €. Druhý ročník eventu The Streets Culture predstavil niekoľko noviniek

Pouličná kultúra opäť ožije už tento jún v Bratislave.

Ak si fanúšik street kultúry, pozorne čítaj. The Streets Culture je po úspešnom prvom ročníku späť. Event pouličnej kultúry, ktorý organizuje streetwearový obchod The Streets, sa uskutoční 1. júna 2024 o 13.00 h v priestoroch OD Prior v Bratislave.

Môžeš sa tešiť na kopec športových aktivít, diskusie s ľuďmi, ktoré povedie náš moderátor Šajmo, pouličné umenie, známe tváre, živé podcasty a zaujímavé novinky, ktoré si pre teba event pripravil. Samozrejme, priprav si peňaženku, pretože ťa na akcii budú čakať fresh svetové a lokálne značky od veľkých resselerov a retailerov.

tomto článku. Minulý rok sme sa zúčastnili na 1. ročníku The Street Culture aj my a urobili sme na ňom náš ikonický outfit check návštevníkov. Narazili sme na ľudí s kabelkami za niekoľko tisíc či s okuliarmi cez celú tvár. Viac si prečítaš v

Zdroj: The Streets Culture

Prize pool 3 300 eur a poriadna after-párty

Daj si poriadny strečing, pretože tu sa bude športovať. The Streets Culture tento ročník oživí, takzvanou vyradzovacou pyramídou, ktorá pribudne do všetkých športov. Každá pyramída bude mať svojho ambasádora, ktorý do nej vyberie 6 ľudí. Súťažiaci budú následne hrať o výhru vo výške až 3 300 €. Ak sa do nasadenej šestky nedostaneš, nezúfaj. Budeš mať možnosť kvalifikovať sa do finálnej osmičky počas eventu.

Finančnú odmenu nebudú vyhrávať len tí najlepší, ale po každej jednej výhre vo vyraďovaní si odnesieš nejaké tie eurá. Ak to chceš skúsiť, tak napíš The Streets na ich Instagram, v ktorom športe chceš súťažiť (streetball, skate, tanec).

Okrem streetballu, ktorý bude mať na starosti náš EjZi from The Streets, sa môžeš tešiť na skate v podaní Richieho Eliasa jazdiaceho pod značkou Life is Porno. No a úplnou novinkou druhého ročníka je tanec, ktorý zastreší duo Spunkey a T-boy.

Zdroj: the streets culture

Tento ročník prinesie aj množstvo zaujímavých umelcov zo street komunity, ktorých diela budú vystavené v zadnej časti obchodného domu v rámci The Street Culture Gallery. Okrem merchu podujatia si budeš môcť vytvoriť aj vlastné tričko s dizajnom, ktoré bude len na akcii, pomocou sieťotlače či heatpressu.

Ďalšou novinkou je, že Culture nebude len dennou akciou, ale môžeš sa tešiť aj na nadupanú after-párty pod záštitou Semtexu. Za DJ pultom budú mixovať tie najväčšie mená SK/CZ scény, takže sa budeš baviť od obeda do nasledujúceho rána.

Počas dňa sa nemusíš z OD Bratislava ani pohnúť, The Streets Culture má ready tri bary, a to vnútri aj na streche, a rozhodne nebude chýbať ani jedlo. Nezabudni si kúpiť lístok, ktorý už teraz nájdeš na ticketportal.sk za zvýhodnenú cenu 8 €.