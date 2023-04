Toto sú najlepšie outfity z Prioru v Bratislave: pánske sukne, okuliare cez celú tvár, ale aj kabelky za tisícky eur

Návštevníci prvého ročníka The Streets Culture predviedli skutočne vyšperkované „pouličné“ outfity.

V sobotu 15. apríla sa na treťom poschodí bratislavského OD Prior na Kamennom námestí zišli stovky módnych nadšencov v rámci prvého ročníka „pouličného“ eventu The Streets Culture.

Kultový obchodný dom tak počas víkendu ožil exkluzívnymi kolekciami, streetwearovou módou, resellermi, tatérmi, barbermi, debatami, koncertmi, súťažami, DJ setmi, výtvarným umením, skejtermi, bajkermi či basketbalistami. Toto miesto sa skrátka na jeden deň stalo slovenským a českým epicentrom pouličnej kultúry.

„Pouličná kultúra je pre nás veľmi dôležitá hlavne z ľudského, ale aj biznisového hľadiska. Náš trh je taký malý, že nespolupracovať by bolo pre nás osudné. Vždy sme sa radšej spájali a spolu budovali komunitu,“ povedal Dušan Štajer, spolumajiteľ The Streets.

„Po návrate z Complexconu v Spojených štátoch sme prišli plní inšpirácie a nápadov. Bratislava si zaslúži event zameraný práve na street culture, ktorý podporí lokálnu scénu a prepojí jej tvorcov a fanúšikov na jednom mieste,“ doplnil.

Keďže pod strechou (a dokonca aj na streche) Prioru sa v rámci eventu stretlo nespočetné množstvo milovníkov módy, nemohli sme si nechať ujsť náš tradičný outfit check, v ktorom sme mapovali, čo si mladí ľudia obliekli alebo koľko stál ich najdrahší kúsok.

Otázky, ktoré sme kládli na evente The Streets Culture:

1. Čo máš na sebe najdrahšie a koľko to stálo?

2. Aký najdrahší model by sme našli v tvojom šatníku?

3. Ktorá značka, dizajnér alebo kolekcia spomedzi všetkých tu ťa dnes baví najviac?

Zdroj: Refresher/Ľubo Baran

Čo máš na sebe najdrahšie a koľko to stálo?

Väčšina kúskov na mne je môj vlastný brand – Aghlance. Aj tenisky Nike Cortez sú customizované mojou značkou, takže priceless.



Aký najdrahší model by sme našli v tvojom šatníku?

Raper YG mal vlastnú kolekciu tenisiek s názvom 4Hunnid, ktoré boli práve inšpirované Nike Cortezami. Jeden model z nich som kupoval asi za 300 dolárov a dnes sa predávajú aj za 1 500 eur.



Ktorá značka, dizajnér alebo kolekcia spomedzi všetkých tu ťa dnes baví najviac?

Dipova značka Pradalen vo Flace.

Zdroj: Refresher/Ľubo Baran

Čo máš na sebe najdrahšie a koľko to stálo?

Na to nechcem odpovedať, nezdá sa mi to dôležité.



Ktorá značka, dizajnér alebo kolekcia spomedzi všetkých tu ťa dnes baví najviac?

Alure vo Flace.

Náhradná otázka: Kto je podľa teba najzásadnejšia osobnosť na česko-slovenskej módnej scéne?

Určite Šajmo.

Zdroj: Refresher/Ľubo Baran

Čo máš na sebe najdrahšie a koľko to stálo?

Martensky za 220 eur.



Aký najdrahší model by sme našli v tvojom šatníku?

Tenisky zo spolupráce Just Don x Air Jordan Retro 2, ktoré stáli 650 eur.



Ktorá značka, dizajnér alebo kolekcia spomedzi všetkých tu ťa dnes baví najviac?

Samozrejme, The Streets, ale zaujali ma aj všetky ostatné stánky, ktoré tu dnes sú.

Zdroj: Refresher/Ľubo Baran

Čo máš na sebe najdrahšie a koľko to stálo?

Kabelku Louis Vuitton za asi 1 800 eur.

Aký najdrahší model by sme našli v tvojom šatníku?

Práve tú LV kabelku.

Ktorá značka, dizajnér alebo kolekcia spomedzi všetkých tu ťa dnes baví najviac?

Resell shop Tuzex.

Zdroj: Refresher/Ľubo Baran

Čo máš na sebe najdrahšie a koľko to stálo?

Tričko Supreme v spolupráci s Undercoverom, ktoré stojí asi 270 eur, a kabelku Louis Vuitton asi za 900 eur.



Aký najdrahší model by sme našli v tvojom šatníku?

Kabelku od Saint Laurenta, ale presnú cenu neviem, lebo to bol dar. Odhadujem na cca 1 000 eur.

Ktorá značka, dizajnér alebo kolekcia spomedzi všetkých tu ťa dnes baví najviac?

Refresher predsa.

Zdroj: Refresher/Ľubo Baran

Čo máš na sebe najdrahšie a koľko to stálo?

Nohavice od značky Review, ktoré ma vyšli asi na 90 eur.



Aký najdrahší model by sme našli v tvojom šatníku?

Jordan 1 vo farebnom vyhotovení Court Purple, ktoré som kupoval asi za 150 eur, keď vyšli, ale teraz majú hodnotu okolo 350 eur.



Ktorá značka, dizajnér alebo kolekcia spomedzi všetkých tu ťa dnes baví najviac?

Hood Hero a Humr Wear.

Zdroj: Refresher/Ľubo Baran

Čo máš na sebe najdrahšie a koľko to stálo?

Tak napríklad tenisky Nike Dunk Low Off-White Lot 32 za cca 600 eur, gate aj bunda Alure, shout out Prince In Jeans, dokopy cca 550 eur a mikina Balenciaga za 400 eur.



Aký najdrahší model by sme našli v tvojom šatníku?

Asi tie Dunky x Off-White, ale mám aj zelené gate Alure, ktoré sú z nepredajnej edície, a pokiaľ viem, tak som ich videl iba na známych raperoch ako Yzomandias. Myslím si, že ich hodnota by bola dosť vysoká.



Ktorá značka, dizajnér alebo kolekcia spomedzi všetkých tu ťa dnes baví najviac?

Alure rozhodne najviac, k nim mám taký bližší vzťah, ale rozhodne aj Kanto Starter, keďže prišiel z ničoho nič a zrazu ho nosí celý svet, a vypichol by som aj Life is Porno cením ich ako kultúru.

Zdroj: Refresher/Ľubo Baran

Čo máš na sebe najdrahšie a koľko to stálo?

Asi tieto tenisky Jordan 3.



Aký najdrahší model by sme našli v tvojom šatníku?

Neviem ti povedať presne, ale mám dosť Jordanov, hlavne šestky, päťky alebo trojky. Idem si skôr tie basketbalové siluety.



Ktorá značka, dizajnér alebo kolekcia spomedzi všetkých tu ťa dnes baví najviac?

Pozrel som každý store, čo tu je, a sú skvelé, ale určite poviem The Streets, ktorí sú najbližšie môjmu srdcu.