Prvý ročník eventu The Streets Culture: Pouličná kultúra sa predvedie v centre Bratislavy už 15. apríla

Obchodný dom Prior ožije exkluzívnymi kolekciami, debatami, tetovaniami, koncertmi aj netradičným športom pod taktovkou The Streets.

Patríš medzi nadšencov pouličnej módy, hudby, športu a kultúry? Všetko s prívlastkom „street” nájdeš už 15. apríla pod jednou strechou v bratislavskom obchodnom dome Prior. Toto miesto sa na jeden deň stane slovenským a českým epicentrom pouličnej kultúry. Jeden z popredných slovenských streetwear obchodov The Streets organizuje prvý ročník eventu, ktorý spojí domácich aj zahraničných tvorcov a ich fanúšikov na jednom mieste. Tretie poschodie kultového obchodného domu zaplní streetwear móda, tetovači, reselleri, basketbalisti, skejteri a nadšenci pouličnej kultúry so všetkým, čo ju vystihuje.

S blížiacim sa termínom konania komunitného eventu The Streets Culture organizátori predstavili viac informácií o programe, účastníkoch a aj časovom harmonograme. Zároveň ti pripomíname, že máš posledné dva dni na kúpu vstupeniek v predpredaji za zvýhodnenú cenu 10 eur. Na mieste budú o niekoľko eur drahšie.

Čaká ťa rozsiahly program

Brány pre verejnosť sa v sobotu otvoria už o 12.00 h. Event sa nebude konať iba v priestoroch tretieho poschodia obchodného domu Prior na Kamennom námestí – môžeš sa tešiť aj na skejtovú zónu pred obchodným domom pod taktovkou Red Bull spoločne s Cube Skateboards, ktorí predstavia svoj sortiment aj vnútri. Terasu obchodného domu, ktorá bola naposledy sprístupnená verejnosti počas odhalenia diela Hotel Kyjev Deconstructed by Lousy Auber, budeš môcť navštíviť tiež.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa The Streets - Be Part Of It (@thestreets.eu)

Na svoje si prídu aj priaznivci výtvarného umenia. Spomínaný Lousy Auber bude prezentovať svoje betónové odliatky miniatúr hotela Kyjev. A to nie je všetko. V sobotu si jeho merch môžeš sám potlačiť na prémiové materiály Cotton Garments. Fotograf Kubo Krížo predstaví doposiaľ nezverejnenú výstavu portrétov rapera Separa spolu s veľkometrážnymi printmi.

So svojimi maľbami sa predstaví aj ďalší člen DMS Smart. Dlhoočakávanú spoluprácu s The Streets ukáže aj pravdepodobne najvýraznejší zástupca slovenského moderného výtvarného umenia Viktor Frešo. V tejto kolekcii uvidíš napríklad skejtové decky, basketbalové lopty a veľa ďalšieho.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa The Streets - Be Part Of It (@thestreets.eu)

Výtvarné umenie nemusí zostať iba na plátne, môžeš si ho odniesť aj na sebe. To znamená, že na The Streets Culture budú aj tetovači. Inkfamous gallery si na tento pop-up pripravili walkin day spoločne s Kérkomatom, v ktorom si budeš môcť náhodne vybrať dizajn svojej novej „kérky“. Svoje zručnosti predvedú aj skúsení barberi z MMG.

Ak ti experimentovanie s tetovaniami a so strihaním nebude stačiť, dávkou adrenalínu ťa dobije aj mini U-rampa nainštalovaná priamo na terase OD Prior. Vedľa nej bude basketbalový kôš. Jedna strela na kôš môže rozhodnúť o tom, či sa dostaneš rafflu od The Streets o model Jordan 1 Retro High Dark Mocha. Svoj basketbalový skill na ihrisku odprezentujú aj dvaja najlepší európski dunkers Rafal Lipinski a Piotr Grabowski.

V rámci zahraničných dropov sa môžeš tešiť aj na limitku od Kanto Starter alebo značku New Balance spoločne so staromestským Slowatch. Niečo majú pre teba pripravené aj Footshop a Shooos. O najmenšie deti sa postarajú v stánku LoowFat. Svoju kolekciu odprezentuje aj Hood Hero na počesť 10. výročia značky symbolicky prostredníctvom kolaborácie Hood Hero x Pirat Army.

„Oddelenie resellerov” si rozdelia Tuzex store a RMR. Nebude chýbať ani prvý slovenský resell shop Flace so svojou novou exkluzívnou kolekciou, ktorá vznikla v spolupráci s Conspiracy Flat studio a značkou Eatpussy. Z Česka príde so svojou kustomizačnou stanicou Homer HUMR WEAR. Svoje veci predstaví aj OG značka Life Is Porno. Tento zoznam uzatvára upcycling a second hand shop 2nd Judgement spoločne s CBD špecialistami z Highlife420, ktorí si pripravili vlastnú súťaž a ochutnávku ich ponuky.

Ochutnávku drinkov bude mať v réžii Jameson a Hurricane. O jedlo sa postará Dajsi alebo Remeslo Burgers.

Tento event nebude len o nákupoch a stretnutí komunity. Niečo sa aj priučíš. Event bude moderovať Šajmo, ktorý predstaví so zakladateľom Flace Hlavom live Kazety F-Tapes, Brand talk s Kubom Važanom z Cotton Garments a Tinom z Life Is Porno. Debatu o CBD, konope a legalizácii povedie s Andym z Highlife420 a Adamom Bačom z Dr. Weed. V neposlednom rade ťa čaká Shop talk s Dušanom z The Streets a Radimom Stezkom z Footshop alebo Resell talk s Hlavom a Adamom Šedom.

Večer sa môžeš navyše tešiť na naloženú afterparty, kde vystúpia s DJ setmi Astralkid22, Forgen a Hugo Hypetrain.