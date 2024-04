Nike čelí obrovskej kritike, môžu za to príliš odhaľujúce uniformy pre olympioničky. Športovkyne hovoria o sexizme

Ženská uniforma podľa kritizujúcich odhaľuje až príliš.

Spoločnosť Nike v Paríži odhalila nové uniformy pre amerických olympionikov, čím vyvolala veľkú kontroverziu. Bývalí aj súčasní športovci kritizujú strih ženského úboru a označujú ho za sexistický, informuje portál The Sun.

Podľa kritikov je jednodielny ženský odev príliš odhaľujúci, zatiaľ čo mužská uniforma pozostáva z tielka a šortiek dlhých do polovice stehien.

Rúžový oblek má veľmi vysoko vykrojenú líniu bikín, čo poburuje množstvo športovkýň. Tie kladu otázku, či bol dizajn konzultovaný aj s nejakou ženou.

„Toto nie je elitná atletická súprava pre atletiku. Toto je kostým zrodený patriarchálnymi silami, ktoré už nie sú vítané alebo potrebné na to, aby upútali pozornosť na ženský šport. Dámske súpravy by mali byť výkonné, mentálne aj fyzicky. Ak by bol tento outfit skutočne prospešný pre fyzický výkon, muži by ho nosili,“ napísala bývalá americká svetová šampiónka Lauren Fleshmanová.

Letné olympijské hry 2024 sa tento rok budú konať v Paríži v dňoch od 26. júla do 11. augusta.