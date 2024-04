Záhadné úmrtia hercov aj paranormálne javy na pľaci: medzi „prekliate“ filmy patrí séria The Conjuring, ale i iné žánrové klasiky

Scenáre niektorých hororov sa počas natáčania začali členom štábov premietať do reality. Herci náhle zomierali aj v skutočnom živote veľmi podobným spôsobom ako vo filmoch...

Niektoré horory nás svojou atmosférou dokážu doslova pohltiť a vydesiť do špiku kostí. Ani vo sne by nám však nenapadlo, že herci, o ktorých sa bojíme spoza obrazoviek, boli pri ich natáčaní vydesení ešte viac ako my. Minimálne teda pri filmoch, ktorých strašidelné scenáre sa začali členom štábov premietať do reality.

Náhle úmrtia, tragické havárie, ale aj nevysvetliteľné udalosti na pľaci, ktoré by sa bezpochyby mohli označiť rovno za paranormálne javy. Niektoré filmy sú podľa tvrdení štábov doslova „prekliate“.

Svoje o tom vie napríklad aj herečka Vera Farmiga, ktorá v sérii The Conjuring stvárnila známu jasnovidku Lorrain Warrenovú. Krátko po skončení natáčania jednej časti sa totiž zobudila s modrinami na stehne, ktoré vyzerali, akoby ich boli spravili dlhé pazúry. Jednoducho presne tak, ako vyzerali vo filme stopy po útoku démona.

Viaceré mrazivé tragédie sprevádzali aj filmové štáby pri natáčaní hororových klasík Poltergeist, Exorcista či The Omen. Kulisy viacerých filmov, v ktorých sa odohrávali tie najstrašidelnejšie scény, museli producenti dokonca dať posvätiť.

Poltergiest: záhadné úmrtia hercov

Film Poltergeist, ktorý dorazil na plátna kín v roku 1982, zožal obrovský úspech. Nešlo však o žiadne prekvapenie, keďže ho režíroval Tobe Hopper podľa scenára od legendárneho Stevena Spielberga. Napriek tomu, že Poltergeist bol klasická ducharina, do histórie sa zapísal ako jeden z najikonickejších filmov svojho žánru.

Poltergeist (1982). Ilustračná fotografia. Zdroj: Getty Images/MGM Studios/Handout

Dej filmu pritom nebol nijako výnimočný. Točil sa okolo nešťastia kalifornskej rodiny Freelingovcov, ktorú po nasťahovaní do nového domova sužovali paranormálne javy. Neustále útoky neznámej entity eskalovali až do bodu, že uniesla Carol, malú dcérku manželov Freelingovcov.