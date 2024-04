Dopraj si bohémsky wellness a zaži dokonalý oddych. Vychutnáš si ho len pár kilometrov od Bratislavy

U┼ż m├í┼í pl├íny na v├şkend?

Jarn├ę po─Źasie je ako stvoren├ę na kr├ítke v├Żlety po Slovensku.┬áAk ┼ąa ─Źak├í vo─żn├Ż v├şkend a ty st├íle nevie┼í, kde ho str├ívi┼í, m├íme pre teba skvel├Ż tip. Nese─Ć doma pred telkou a vybehni do Pie┼í┼ąan, kde sa nach├ídza luxusn├Ż wellness s boh├ęmskou atmosf├ęrou. Secesn├Ż 5-hviezdi─Źkov├Ż hotel pripom├şnaj├║ci vilu z filmu Ve─żk├Ż Gatsby ┼ąa o─Źar├ş svoj├şm ┼íarmom a n├ídhern├Żm prostred├şm.

Zba─ż si plavky, pohodln├Ż outfit na de┼ł, nie─Źo fancy na luxusn├║ ve─Źeru a m├┤┼że┼í vyrazi┼ą. Po─Źas dvoch dn├ş str├íven├Żch v tomto n├ídhernom rezorte zabudne┼í na starosti v┼íedn├Żch dn├ş a v nede─żu ve─Źer sa vr├íti┼í s nabit├Żmi baterkami.┬á

U┼ż teraz sa m├┤┼że┼í te┼íi┼ą na rozpr├ívkov├Ż luxus, n├ídhern├ę prostredie a dokonal├ę gastro. Ch├Żba┼ą nebud├║ ani bohat├ę kult├║rne podujatia ─Źi koncerty, ktor├ę ti spr├şjemnia tento v├şkend.

Zdroj: Thermia Palace

Cez de┼ł oddych, ve─Źer z├íbava

V hoteli Thermia Palace si u┼żije┼í k├║pe─żn├ę proced├║ry, wellness ─Źi fitko. Tie┼ż sa m├┤┼że┼í k├║pa┼ą vo vonkaj┼íom alebo vn├║tornom baz├ęne a u┼żi┼ą si prech├ídzky v okolitom parku.

Mesto Pie┼í┼ąany je spojen├ę najdlh┼í├şm kryt├Żm Kolon├ídov├Żm mostom s (polo)ostrovom, ktor├Ż z jednej strany obm├Żva rieka V├íh a z ─Ćal┼íej ho obj├şma obtokov├ę rameno tejto rieky, z ktor├ęho sa ┼ąa┼ż├ş bahno pou┼ż├şvan├ę pri k├║pe─żn├Żch proced├║rach.

Term├ílna voda v Pie┼í┼ąanoch vyviera z tektonick├Żch zlomov v h─║bke asi 2000 m. M├í vysok├Ż obsah s├şry, a preto sa vyu┼ż├şva najm├Ą na lie─Źbu ochoren├ş pohybov├ęho apar├ítu. Pie┼í┼ąansk├ę lie─Źiv├ę bahno je unik├ít v─Ćaka svojmu nezvy─Źajne vysok├ęmu obsahu s├şry a s├şrovod├şka.

To rok zreje s├Żten├ę vodou z pie┼í┼ąansk├Żch ┼żriediel miner├ílnej vody. Ak chce┼í vedie┼ą, ako to funguje a ─Źo v┼íetko sa odohr├í, k├Żm pr├şde voda a bahno do kontaktu s tebou po─Źas jednej z proced├║r, ur─Źite si nenechaj ujs┼ą prehliadku s n├ízvom Bahenn├í kuchy┼ła.

Zdroj: Ensana Health Spa Hotels

Po pr├şchode ┼ąa o─Źar├ş obrovsk├Ż park s mno┼żstvom r├┤znych druhov pestrofarebne kvitn├║cich stromov, ktor├Ż tvor├ş p─ż├║ca K├║pe─żn├ęho ostrova. U┼ż viac, ako 120 rokov ne├║navne bij├║cim srdcom s├║ geoterm├ílne pramene, ktor├ę sa nach├ídzaj├║ priamo pod n├şm a zdrojom ─Ćal┼íieho, nevy─Źerpate─żn├ęho lie─Źiv├ęho z├ízraku je u┼ż spom├şnan├ę obtokov├ę rameno V├íhu.

Hotel Thermia Palace si ┼ąa z├şska svojou secesnou architekt├║rou, pre ktor├║ z├şskal aj prez├Żvku perla secesie. Dych ber├║ca scen├ęria sa uzavrie do harmonick├ęho celku, ke─Ć vkro─Ź├ş┼í do Grand Restaurant a k├║pe─żn├ęho domu Irma, ktor├Ż je priamo spojen├Ż s hotelom Thermia Palace.

Zdroj: Thermia Palace

Po─Źas apr├şla m├┤┼że┼í v hoteli┬áThermia Palace za┼żi┼ą aj koncert hudobn├ęho zoskupenia Ukitas, po─Źas ktor├ęho si vychutn├í┼í netradi─Źn├ę verzie ┼ípanielskych a anglick├Żch evergreenov za doprovodu ukulele a pi├ína.┬áMilovn├şci oldies party si pr├şdu na svoje po─Źas koncertu┬áBeaty Dubasovej, ktor├í sa spoj├ş s DJ Petrom Hurajtom.

Te┼íi┼ą sa m├┤┼że┼í aj na ochutn├ívku odrodov├Żch destil├ítov Marsen, s ktor├Żmi ┼ąa zozn├ími someli├ęr Tom├í┼í Repa. V┼íetky pl├ínovan├ę akcie n├íjde┼í na tejto str├ínke.