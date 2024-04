Pred 15 rokmi som pleskol kamošku po zadku. Dodnes ma to trápi a myslím na to, ako privilegovaní muži ubližujú ženskej psychike

Chlapci búchajú dievčatá po zadku od nepamäti. Asi si však neuvedomujú, čo všetko pri tom ženy zažívajú a ako im to narúša psychiku.

Mal som menej ako 15 rokov a s kamošom sme šli na chatu za našou spoločnou známou. Ona chcela jeho, ja ju a nakoniec sme aj tak všetci ostali na suchu. Boli sme tam asi hodinu, no nikdy na to nezabudnem.

Keď totiž vtedy prechádzala okolo mňa, udrel som ju pred všetkými po zadku. Nie tak, aby ju to bolelo, ale jednoznačne to cítila. Asi som jej chcel dať najavo, že ma priťahuje (čo už však vtedy aj tak vedela), a búchanie po zadku sa mi páčilo, tak prečo nie?

Pretože sa môže stať, že skončím s rukami v putách ako tento muž

Prečo na ten moment spomínam aj po takmer pätnástich rokoch? Nejde ani tak o to plesnutie ako skôr o jej pohľad. Otočila sa a v tvári som jej videl veľa negatívnych emócií.

Bolo to pre ňu prekvapivé, nepríjemné a neprijateľné, čo mi dala pocítiť obyčajným pohľadom bez akéhokoľvek slova. Zarazil ma do stoličky a v živote som si voči nej už nič nedovolil.

V tom pohľade som cítil aj jej hnev, respektíve hlboký nesúhlas s tým, čo som urobil. Pravdepodobne by mi to rada povedala priamo, ale neurobila to. Nebolo to jedinýkrát, keď sa mi stalo, že niekto žene v spoločnosti ľudí ublížil alebo ju ponížil, či urobil niečo neprípustné. Nebolo to ani prvýkrát, keď mala žena plné právo ozvať sa proti tomu, ale neurobila tak, zrejme z viacerých dôvodov.