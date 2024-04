Posledný Lasicov odkaz na rozlúčku: tesne pred smrťou zveril Čekovskému 11 textov, ten ich teraz zhudobnil

Milan Lasica fanúšikom aj svojim milovaným zanechal nádherný odkaz na rozlúčku. Z výsledku behá mráz po chrbte.

Všestranný umelec Milan Lasica poslal krátko pred smrťou 11 textov hudobníkovi Mariánovi Čekovskému, ten ich teraz zhudobnil a nahral so Štátnou filharmóniou Košice. Fanúšikovia velikána slovenskej kultúry sa tak k nemu v spomienkach opäť môžu vrátiť a vypočuť si doposiaľ nezverejnenú tvorbu, informuje TA3.

Záznam z koncertu večer na Veľkonočný pondelok 1. apríla odvysielala RTVS. Na podujatí v sprievode filharmónie okrem Mariána Čekovského vystúpila aj Ľubica Čekovská, Peter Lipa a ďalší umelci. Zhudobnenú tvorbu svojho manžela si vypočula aj Magda Vášáryová. „Som sa nasmiala, dokonca som si zaspievala, takže veľmi fajn,“ zhodnotila koncert pre RTVS.

Čekovský sa úlohy zhostil s dávkou zodpovednosti a pokory. „Boli fázy, keď som si hovoril: Dokelu, do čoho som sa to nechal namočiť? Poznáte to, keď sa chystáte v živote urobiť veľkú vec, ktorá vás presahuje, a zároveň sú veľké očakávania, keďže všetci vedia, že pán Lasica mi dal dôveru a nechal mi diamanty, posledné svoje texty. Ja som sa ich snažil osadiť do lasicovskej koruny. Toto sú veci, ktoré po nás ostanú,“ povedal pre Denník N.