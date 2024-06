Zdieľané e-kolobežky sa vracajú do slovenských miest. Sľubujú výhodné ceny a odmeny za bezpečné jazdenie

Kolobežky od slovenskej firmy čoskoro pribudnú aj v Topoľčanoch a Piešťanoch.

Pokiaľ chodíš po Bratislave, určite ti nemohli ujsť ľudia, ktorí jazdili na žiarivo oranžových kolobežkách. Je to vďaka mladej slovenskej firme Svišť, ktorá zaplnila ulice hlavného mesta novými modernými kolobežkami. Teraz prináša firma niekoľko zaujímavých noviniek.

Kolobežky Svišť prišli do Bratislavy v roku 2023. Cieľom firmy je priniesť zdieľané kolobežky na Slovensko za rozumnú cenu, a preto berú ohľad nielen na potreby obyvateľov, ale komunikujú aj so samotnými mestami.

„Vyvíjali sme softvér a chceli sme sa dostať aj do hardvérového poskytovania služieb pre mesto, ktoré máme veľmi radi – Bratislavu. Chceli sme prispieť k lepšej mobilite v meste, ktoré stále na európske pomery nie je tam, kde väčšina hlavných európskych miest je,“ vysvetľuje začiatky oranžových kolobežiek CEO Svišť Marek Švorc.

Ak si chceš na nich zajazdiť, stiahni si aplikáciu Svišť, ktorá je dostupná na iOS a Android.

Odmeny, lepšie kolobežky a live chat

Ľudia v Bratislave najazdili minulý rok na oranžových kolobežkách vyše 200 000 kilometrov. Po skúšobnej fáze ohlasuje firma príchod vylepšenej služby. „Vďaka minuloročnej prevádzke sme zozbierali tisícky cenných dát. Podrobne sme analyzovali používateľské správanie. Poznáme obľúbené trasy, kam sa ľudia v Bratislave chcú prepravovať a, naopak, kam nie,“ uvádza Marek Švorc ako hlavný zdroj zlepšenia ich aplikácie a služby ako takej.

Po novom sa môžeš tešiť na kolobežky s výrazne mohutnejšou konštrukciou a lepším odpružením, vďaka čomu prejdeš bezpečnejšie cez obrubník. Ich súčasťou sú predné a zadné blinkre a svetlá, ktoré neosvetľujú vodičov oproti. Na kolobežkách pribudol aj nabíjací stojan na mobil, takže svojmu telefónu doplníš batériu za jazdy.

Svišť po vylepšeniach svojej služby prekvapivo neprichádza so zvýšením ceny. „Vždy budeme ponúkať nižšiu cenu ako konkurencia,“ informuje Marek Švorc.

Zaujímavou novinkou je odmeňovací systém, ktorý nájdeš priamo vo vynovenej aplikácii. Za bezpečnú jazdu či správne vyplnenie kvízu si budeš môcť v apke vyzdvihnúť odmenu v podobe zliav či darčekových predmetov. Túto novinku môžeš očakávať v prvých aktualizáciách aplikácie.

„Odmeny budú vo forme rôznych poukážok na zľavnené jazdy, na príslušenstvo a merch ku kolobežkám a v budúcnosti k bicyklom. Pokiaľ ide o zľavy u iných spoločností, či už oblečenie, alebo občerstvenie, je to stále otvorené, rokujeme s rôznymi partnermi. Budeme to prispôsobovať aj tomu, čo budú chcieť naši zákazníci. Budeme sa ich na to pýtať aj na sociálnych sieťach,“ prezradil Marek Švorc.

Vo vylepšenej aplikácií sa nachádza aj live chat, čiže v prípade potreby môžeš kontaktovať podporu služby, kde sa spojíš s operátorom a nie s robotom. V aplikácii je možné nahlásiť zle odparkovanú kolobežku, čím prispeješ k poriadku v uliciach mesta. Následne vyšle služba operátora, ktorý kolobežky v meste priebežne kontroluje, a presunie ju na vyhradené parkovacie miesto.

Už teraz sú súčasťou služby virtuálne parkovacie miesta rozmiestnené popri najrušnejších trasách, kam po skončení jazdy kolobežku pohodlne odparkuješ. Miesta sú navrhnuté tak, aby nenarušili potrebnú šírku chodníkov či slepecké značenie. Vďaka tomu zostáva chodník priechodný, o čo sa pravidelne starajú aj operátori služby, ktorí kolobežky premiestňujú na miesta s vysokým dopytom. Neskôr tieto miesta naberú aj fyzické kontúry s oranžovým označením.

No tu sa vylepšovanie kolobežiek nekončí. „Vždy budeme vylepšovať naše služby, aj čo sa týka kvality a bezpečnosti. Stojíme si za hodnotami, že chceme čo najviac plniť potreby občanov mesta, aktívne ich počúvať a tak im zvyšovať komfort z jazdenia. Bude to nekončiaci sa proces,“ potvrdzuje Marek Švorc.

Po Bratislave vstupuje aj so svojou úvodnou fázou do Piešťan a Topoľčian. Časom však nájdeš Svišť aj v ďalších slovenských mestách. Tvorcovia služby sa však už teraz pohrávajú s myšlienkou jednotného dopravného hubu, z ktorého si vybavíš svoje cestovanie naprieč Slovenskom. Okrem kolobežiek a elektrických bicyklov, ktoré služba plánuje spustiť v roku 2025, by išlo aj o integráciu s verejnou dopravou – s MHD a vlakmi.

Kolobežky, ktoré vnímajú pohľad občanov a mesta

Svišť si uvedomuje, že ich služba má v meste primárne plniť účel pre jeho občanov, no s ohľadom na potreby mesta. „Pred spustením našej služby sme aktívne komunikovali s mestom Bratislava a aj vďaka transparentnému prístupu budeme podpisovať memorandum so zameraním na poriadok v jej uliciach,“ hovorí Marek Švorc.

„Určite nechceme byť ďalšou službou, ktorá si to v meste s kolobežkami robí po svojom. Tento mestotvorný pohľad, ktorým nazeráme na našu službu, je pre nás mimoriadne dôležitý,“ pripomína Marek Švorc.

Myšlienka Svišťa vychádza z reálnych potrieb vyplývajúcich zo života v meste. Svišť chce byť alternatívou k autám, ktorá obyvateľov odbremeňuje od parkovania a zároveň prináša možnosť navštíviť mestské zákutia, ktoré autom len tak navštíviš.

Marek Švorc dodáva na záver: „Potreby jeho obyvateľov si dokážeme osobne navnímať. Podľa nás je priam nemožné získať takúto lokálnu znalosť, ak by sme sedeli v inej krajine, ako napríklad konkurenčné spoločnosti.“