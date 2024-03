Šikana vo vzťahu alebo Kanye West po slovensky: Partner mi zakazoval nosiť piercingy a tepláky, povolené som mala iba legíny

„Vadilo mu, aké oblečenie nosím, a chcel, aby som si obliekala vyslovene ženské veci,“ hovorí Sofia. Nielen Kanyeho Bianca, aj niektoré slovenské vzťahy postihuje šikana. Podľa psychologičky má takéto kontrolné správanie viacero dôvodov.

„Ešte na strednej škole som chodila s chalanom, ktorý bol skvelý po všetkých stránkach. Ja som mala svoj štýl obliekania a vtedy to pre mňa znamenalo veľmi veľa. Vadilo mi, že on sa obliekal inak, bolo mu to úplne ukradnuté.

Keď sme chodili von, zvykla som sa trocha hanbiť, na verejnosti som ho nedržala za ruku.

Cítila som sa za svoje činy strašne,“ hovorí respondentka Táňa o svojom vzťahu.

Svoje správanie si však uvedomovala. Neskôr bola k priateľovi úprimná, ospravedlnila sa mu a začala s ním otvorene komunikovať o móde. „On vôbec neriešil, čo má na sebe, či sa to hodí, alebo nie. Ale bol otvorený novým nápadom z mojej strany,“ hovorí Táňa.

Neskôr spolu absolvovali nákup nových šiat a problém bol zažehnaný. Tento príbeh možno skončil dobre, no s niečim podobným sa stretlo mnoho ďalších ľudí, u ktorých situácia vyeskalovala a namiesto racionálneho riešenia ich to doviedlo až k šikane.

V Refresheri sme sa na problematiku „diktovania“ vo vzťahoch pozreli bližšie. Zaujímalo nás, či mali Slováci skúsenosť s partnerom, alebo partnerkou, ktorá diktovala, ako má polovička vyzerať, čo má nosiť oblečené, či ako sa má správať. Na Instagrame sme preto vytvorili anketu, z ktorej sme vybrali príbeh Slovenky Sofie. K tejto téme sa vyjadrila aj psychologička a vzťahová terapeutka, Ivana Čergeťová.

Kontrolné správanie vzniká z viacerých dôvodov. Nie je možné hovoriť iba o jednej príčine

V šľapajach Kanyeho Westa

Ak aspoň trochu sleduješ, čo sa deje na scéne za veľkou mlákou, tak ti je určite jasné, prečo v tomto článku píšeme práve o Kanyem. Umelec tvorí od roku 2022 pár s jeho manželkou Biancou Censori.

Na tom by nebolo nič zvláštne, keby... keby 46 ročný Ye od svojej ženy nevyžadoval, aby sa obliekala podľa jeho predstáv, nerozprávala a pravidelne cvičila. V októbri minulého roka to uviedol britskému denníku Daily Mail blízky zdroj.

Kanyeho outfity, ktoré schvaľuje manželke, poburujú nie len fanúšikov, ale jeho svokrovcov. V uliciach sa už Bianca objavila v priehľadnom plášti s nápismi, v spodnej bielizni a na sociálnej sieti Kanye zdieľal jej fotky iba v kožušine či koženom korzete, z ktorého jej vyčnievali bradavky.

Iba pred nedávnom svet znova obletela správa o ďalšom outfite, keď sa Bianca s Kanyem ukázala v rodinnej reštaurácii iba v krátkom svetlobéžovom tope, neónovo zelených pančuchách a lodičkách. Pančuchy jej Kanye údajne ešte viac stiahol, čím jej odhalil pozadie.

Nepríjemnú skúsenosť s Kanyem mala aj jeho ex-priateľka, herečka Julia Fox. Ich vzťah síce trval iba mesiac, podľa jej slov tam však rozhodne boli „red flags“, píše BBC. Julii vraj Ye posielal nové oblečenie a po jeho boku sa nemohla objaviť v outfite, ktorý by jej vopred osobne neschválil.

Akceptujeme toxické vzťahy