Instagram má novú funkciu. Značky už priamo cez sociálnu sieť lákajú na zľavové kódy

Budeš míňať ešte viac. Nákup produktov je čoraz jednoduchší, propagačné kódy možno použiť priamo v aplikácii.

Reklamy na Instagrame vidíme neustále, algoritmus ich často genereruje priamo pre konkrétneho používateľa. Preto keď napríklad hľadáš lety do určitej destinácie, ponúka ti reklamy s letenkami za najnižšiu cenu, a keď máš zas náladu na nákupy, objavia sa presne tie kúsky oblečenia, ktoré si nedávno hľadal na internete a teraz sú zľavnené.

Ako informuje Mediaguru, používatelia čoskoro budú míňať možno ešte viac ako predtým. Meta totiž prichádza s novou funkciou e-commerce, ktorá sa týka Instagramu aj Facebooku. Značky majú po novom možnosť vložiť zľavové kódy priamo do komentára pod príspevkom a tie sa potom dajú použiť priamo pri nákupe v samotnej aplikácii. Jednoduchšie to už byť nemôže.

Má to však háčik. Používateľ si totiž nemusí byť istý, že danej firme môže dôverovať. Veľmi ľahko sa to tak dá zneužiť a človek sa môže stať obeťou podvodu. Je ťažké to ošetriť, pretože ani overení používatelia nie sú znakom záruky. Napriek tomu Meta pokračuje a ako dôvod uvádza, že mnoho mladých ľudí aj tak vyhľadáva produkty prostredníctvom sociálnych sietí.