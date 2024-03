Microsoft údajne vyvíja Xbox do vrecka. Praktická konzola by mala fungovať aj offline, má konkurovať Nintendu Switch

Nie je to záruka, že nakoniec spoločnosť Microsoft vyrobí handheld a vstúpi na trh. Aktuálne však u%z existuje niekoľko prototypov.

Spoločnosť Microsoft údajne testuje prototyp vreckovej konzoly od Xboxu. Má ísť o tzv. handheld, ktorý má fungovať aj offline a bez nutnosti mať klasický Xbox. Prototyp má konkurovať konzole Nintendo Switch. Bližšie informácie však zatiaľ neboli zverejnené, informuje Polygon.

V súčasnosti má konkurovať na trhu takmer každá veľká herná spoločnosť – Nintendo či Sony so svojím PlayStation Portal. Microsoft sa snaží priniesť hráčom Xboxu prenosnú konzolu, ktorá je zatiaľ vo fáze testovania.

Cieľom Microsoftu je rozšíriť Xbox aj za hranice domácich konzol. Spoločnosť sa snaží posunúť mantinely hrania hier a vytvoriť niečo prenosné a praktické. Ako informuje portál Neowin, presadzovanie handheldu má pre Xbox strategický zmysel. Nintendo Switch od roku 2017 masívne rozšíril trh s vreckovými počítačmi a predal viac ako 100 miliónov kusov.

Novinkou, ktorú by ich pripravovaný „prenosný Xbox“ mal mať je to, že hráči by si mohli sťahovať a hrať svoje hry offline. Konzola Xbox bude najväčším technickým skokom v generácii hardvéru.