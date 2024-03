VIDEO: Nová éra Star Wars je tu! Tento seriál konečne oživí boje svetelnými mečmi

The Acolyte od scenáristky Leslye Headland (Ruská bábika) na streamovaciu platformu dorazí už 5. júna.

Od premiéry posledného hraného Star Wars projektu (Ahsoka) už ubehol nejaký ten piatok, a tak je pomaly načase predstaviť niečo nové. Spoločnosť Lucasfilm zverejnila trailer novinky The Acolyte, hranej série zasadenej do obdobia na konci éry vrcholnej Republiky, ktorú možno poznať predovšetkým z aktuálnych kníh a komiksov.

Príbeh by sa údajne mal točiť okolo vyšetrovania vraždy a konečne bude opäť zahŕňať Jedie a Sithy, nachádzame sa totiž v čase mieru, keď temná strana Sily začína naberať na moci. V hlavných rolách sa objavia Amandla Stenberg a Lee Jung-jae. Ďalej uvidíme Jodie Turner-Smith, Rebeccu Henderson, Carrie Anne-Moss alebo Dafne Keen.

Spoločnosť včera po zverejnení plagátu potvrdila, že The Acolyte dorazí na streamovaciu službu Disney+ 5. júna. Teraz si môžeš pustiť aj čerstvo odhalenú prvú upútavku. Z doterajších fanúšikovských reakcií je zatiaľ zrejmé iba to, že by si väčšina ľudí priala ďalší kvalitný pohľad z ranku Andora, hádam sa jej teda aj dočkáme.