Mladí Slováci nám prezradili, koľko platia za prenájom bytu: „Bývať sám je v dnešnej dobe luxus“ (Anketa)

Začínajú byť ceny prenájmov skutočne nedostupné?

Zatiaľ čo v zahraničí je nájomné bývanie veľmi populárnou voľbou, väčšina Slovákov chce svoju nehnuteľnosť vlastniť. Túto možnosť bývania využíva iba necelých 8 % ľudí na Slovensku, pričom európsky priemer sa pohybuje na úrovni 30 %.

V rebríčku popularity nájomného bývania sme na predposlednom mieste. Na vrchole tohto zoznamu je Nemecko, kde si nehnuteľnosť prenajíma takmer polovica obyvateľov.

Príčinou nezáujmu o nájomné bývanie môže byť nedostatok bytov a ich vysoká cena. „V Bratislave sme zaznamenali nárast cien prenájmu na úroveň tesne nad 1000 eur v priemere za malometrážny byt na prelome roku 2023 a 2024. Tento nárast bol spôsobený kombináciou vyšších úrokových mier pri hypotekárnych úveroch a nízkej ponuke nových nehnuteľností na prenájom," uvádza TASR názor majiteľa realitnej kancelárie RE/MAX 1000 v Bratislave Michala Krížika.

Ceny stúpli nielen v Bratislave, ale napríklad aj v Košiciach či Banskej Bystrici. V týchto mestách ťa nájom vyjde už o 10 % viac ako v minulosti, v novostavbách si priplatíš 20 až 30 %.

Začína byť prenajímanie nehnuteľnosti skutočne nedostupné? Porozprávali sme sa s mladými Slovákmi, ktorí nám priblížili dostupnosť bývania na prenájom v slovenských mestách.

Niektorí respondenti chceli zoznať v anonymite. Pre účely článku ich budeme volať iným menom. Autor ich pravé meno pozná.

Ak chceš byt v dobrom stave, musíš si priplatiť

„Platím 450 eur aj energiami za byt Piešťanoch v pôvodnom stave,“ približuje Laura. Najprv za 1,5-izbový byt, v ktorom žije, platila 400 eur mesačne, no jeho cena sa postupne zvýšila. „Táto cena vôbec nie je primeraná. Na sídlisko nechodia dobré spoje MHD. Panelák je nezateplený a byt nie je v dobrom stave,“ pokračuje.

Okrem toho jej prekáža, že má príliš málo úložného priestoru. „Chceme sa odsťahovať, ale ceny nájmov sa pohybujú až od 650 eur, pokiaľ chceš byt v dobrom stave,“ dodáva.

Ilustračný obrázok. Zdroj: Unsplash / Jarek Ceborski

Rovnakú cenu platí za 1-izbový byt v časti Chrenová v Nitre aj Nina. „Na začiatku, pred piatimi rokmi, sme platili za byt 400 eur. Teraz platíme 450, ale očakávame, že sa nájom priebehom nasledujúcich mesiacov ešte zvýši,“ vysvetľuje. V cene nájmu má zahrnuté aj energie a internet. Chrenová je druhá najväčšia mestská časť v Nitre a nachádza sa v tesnej blízkosti centra mesta.

„Byt bol prerobený. Nebol nový, ale taký výbývaný. Myslím si, že je to trochu veľa, ale vzhľadom na dnešné ceny je to asi primerané,“ dodáva Nina.

Vlastný byt prenajíma a má tri práce aby ho splatil

Michal zo Zvolena si pred dvomi rokmi kúpil 2-izbový byt s balkónom, ktorý prenajíma nájomníkom z Ukrajiny. Niekoľko mesiacov v ňom býval, potom ho začal využívať na prenájom. „Momentálne ho prenajímam za štátny príspevok. Inak by som ho prenajímal približne za 520 eur,“ vysvetľuje.

Michal momentálne žije vo veľkom dome s rodičmi, ktorým platí symbolický nájom 100 eur. V prípade potreby prispieva do spoločnej domácnosti aj nákupom potravín a vecí bežnej spotreby.

„Byt som nekúpil primárne pre seba na bývanie, ale kvôli tomu, aby som mal nejaký kapitál. Prichádzal čas, kedy by som za tie peniaze možno už nič nekúpil v budúcnosti. Vidím, ako sa za posledné roky veľmi zvyšujú nehnuteľnosti, takže som peniaze radšej investoval, aby som niečo mal,“ objasňuje Michal.

Nehnuteľnosť sa nachádza v obci Lieskovec, iba 6 minút autom do centra mesta Zvolen. Michal svoj byt kúpil ešte v máji 2022 za 95-tisíc eur. „Kúpil som ho v zárodku zvyšovania úrokov. Mám úrok 1,2 % a päť ročnú fixáciu. Pracujem od rána do večera na troch školách, aby som ho splatil do konca fixácie. Môj plán mi zatiaľ vychádza a zostáva mi približne len 26-tisíc.“

Zdroj: archív respondenta Michala

Podobnú sumu platí za 2-izbový byt aj Martin z Prešova. „Platím 560 eur aj s energiami a bývam na Sídlisku 2 v Prešove. Je to staršia štvrť a asi 10 minút peši od centra mesta,“ odpovedá Martin.

Byt, v ktorom žije hodnotí na 8 bodov z 10. „Náš bytový dom je straší, ale pred tromi rokmi prešiel rekonštrukciou. Byt je tiež čiastočne zrekonštruovaný. Je to blízko k centru mesta, tak si myslím, že cena nájmu je adekvátna,“ dodáva Martin.

Bývať sám je pre mladého človeka luxus

Podľa Michaely je hľadanie dostupného bývania pre mladého človeka vo veku medzi 25 až 30 rokov náročné. Riešením je častokrát bývanie so spolubývajúcim.

Platiť nájom je jedna vec. Potom sú tu výdavky ako strava alebo účty. Bývať sám je v dnešnej dobe luxus, a preto ani ja nie som v byte sama.

Michaela si prenajíma 3-izbový byt za 690 eur v bratislavskej časti Nové Mesto. V cene nájmu má zahrnuté aj energie. Byt v ktorom žije je síce zrekonštruovaný, ale niektoré časti sú opotrebované a vyžadujú si opätovnú renováciu. „Táto cena je vzhľadom na lokalitu, kde bývam, veľmi výhodná a určite aj primeraná,“ dodáva.

Aký máš na to názor? Sú ceny nehnuteľností na prenájom primerané alebo začínajú byť pre mladých Slovákov nedostupné?