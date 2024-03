Týždeň som mala sex každé ráno. Zistila som, že veda má pravdu

Niekedy prvá vec, ktorú urobíme po prebudení, je, že siahneme po mobilnom telefóne. Prechádzame sociálne siete, čítame správy a ignorujeme jeden druhého. Takto sme nechali telefóny na nočných stolíkoch a siahli sme po nich až po spoločných raňajkách.

Ako správne začať deň? Spýtala som sa najskôr Googlu. Dostala som nekonečné množstvo odpovedí: od studenej sprchy, čerstvo namletej kávy, meditácie, vlažnej vody s citrónom, behu... až po sex.

V túžbe zistiť, ako čo najlepšie začať deň a konečne sa vymaniť z kolobehu monotónnych rán, som sa rozhodla praktizovať vyššie uvedenú činnosť každý deň v týždni. To znamená, že nebudem podstupovať otužovanie v sprche, meditovať ani zbierať kilometre. Kávu pijem až po raňajkách a z vlažnej vody mi je zle.

Vyzbrojená výskumom a článkami, ktoré prisahajú na výhody rannej vášne, som sa rozhodla skúsiť začať svoj deň dávkou intimity.

Netušila som, že tento experiment nielenže zmení boľavé rany na horúce, ale odhalí aj nespočetné množstvo fyzických, emocionálnych a psychologických výhod, ktoré siahajú ďaleko za hranice spálne.

Veda o rannej blaženosti

Tešila som sa na to. Koniec koncov, výskumy naznačujú, že ranný sex môže zvýšiť uvoľňovanie oxytocínu, hormónu lásky, podporiť pocit spojenia a znížiť stres. Okrem toho prílev endorfínov pôsobí ako prirodzený zlepšovač nálady a pozitívne vás naladí na ďalší deň.

Potvrdzuje to výskum spoločnosti Forza Supplements, ktorá sledovala denné rituály tisícov ľudí. Tí boli požiadaní, aby zaznamenávali okamihy, kedy majú najväčšie potešenie z rôznych činností, ako je cvičenie, jedlo a sex. Väčšina opýtaných uviedla, že najlepší čas na sex je 7.30 ráno, a to z dvoch dôvodov – po ňom sa cítia menej vystresovaní z nasledujúceho dňa, a keďže muži majú ráno najvyššiu hladinu testosterónu, je pravdepodobné, že pri milovaní vydržia dlhšie.

„Ak sledujete telesné hodiny, zistíte, že hladiny hormónov sú vyššie ráno u mužov aj u žien. Patria sem aj pohlavné hormóny, ako napríklad testosterón,“ povedal lekár.



Môj prieskum v článkoch o výskume a životnom štýle naznačuje, že ranný sex môže priniesť nasledujúce výhody:



1. Okamžite ti zlepší náladu a zníži hladinu stresu.

2. Budeš sa cítiť viac propojený/-á so svojím partnerom/partnerkou.

3. Deň začneš s prívalom feel-good hormónov, ktoré zvyšujú uspokojenie aj libido.

4. Môže ti nahradiť ranné kardio.

5. Je prospešný pre imunitu (pomáha zvyšovať produkciu imunoglobulínu A v tele, čo je protilátka, ktorá hrá kľúčovú úlohu v imunitnej funkcii slizníc).

6. Pomáha pri posilňovaní pamäti (príval hormónov spôsobuje aktiváciu mozgu).

7. Ženy môžu mať ráno silnejší orgazmus – a muži vďaka vyššej hladine testosterónu vydržia dlhšie.

8. Zvyšuje produktivitu.

9. Môže ti pomôcť vyzerať mladšie a mať „glowing look“ (niektorí odborníci a odborníčky sa domnievajú, že sex je kľúčom k mladšiemu vzhľadu, pretože uvoľňuje oxytocín, beta endorfíny a ďalšie protizápalové molekuly).

Preto sme sa s partnerom rozhodli zaradiť ranný sex do našej každodennej rutiny. Aspoň na týždeň.

Mám si najprv umyť zuby?

Nedeľa večer. Vykúpaná, namazaná a voňavá som ležala v čerstvo vystlanej perine a premýšľala, ako sa k celému experimentu postaviť. Nebolo by divné takto plánovať sex? Čo ak máme pocit, že sa do „toho“ musíme nútiť? Mala by som si najprv umyť zuby?