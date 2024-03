Oscary 2024: Oppenheimer totálne zvalcoval celú hollywoodsku konkurenciu. Koľko Oscarov popri ňom vyhrali Barbie či Poor Things?

Ktoré filmy a ktorí tvorcovia získali najviac Oscarov?

Členovia Akadémie zahlasovali a moderátori 96. ročníka udeľovania najprestížnejších filmových cien ocenenia odovzdali do rúk tvorcom. Oscary 2024 za rok 2023 sú tak v rukách ľudí, ktorí pre svoju prácu obetovali mnohé a každý jeden ukázal množstvo talentu.

Iste, niektorí by si želali, aby ocenenie šlo do rúk niekoho iného, ale s tým už nikto nič nenarobí a takzvané „snubs“ sa dejú každý rok, keď množstvo fanúšikov a divákov len nechápavo krúti hlavami, ako mohol Oscara vyhrať X a nie Y. Budeš tak hlavou krútiť aj ty tento rok? To sa dozvieš po prečítaní výhercov v jednotlivých kategóriách.

Najväčšie šance na víťazstvo najprestížnejších filmových ocenení majú filmy Oppenheimer (13 nominácií), Poor Things (11 nominácií), Killers of the Flower Moon (10 nominácií), Barbie (9 nominácií), Maestro (7 nominácií), The Holdovers a American Fiction (zhodne po 5 nominácií) a zahraničné pecky Anatomy of a Fall a The Zone of Interest (zhodne po 5 nominácií). Ako to dopadlo?

Najviac výhier si podľa očakávaní na konto pripísal Oppenheimer, ktorý vyhral v troch hlavných kategóriách (herec, režisér a film) a získal ďalšie štyri Oscary. Pre niekoho je neuveriteľné, že Christopher Nolan vyhral svojho prvého Oscara za réžiu až teraz (je to už jeho 8. nominácia). Milé je, že mu ho predala režijná legenda Steven Spielberg.

Hviezdila aj snímka Poor Things, vďaka ktorej vyhrala Emma Stone už svojho druhého Oscara (prvého získala za La La Land). Poor Things okrem toho vyhralo aj najlepší mejkap, kostýmy, výpravu.

Prekvapením je výhra animovanej snímky Chlapec a volavka od Hajaa Mijazakiho. Ten si odniesol sošku na úkor animákov, ako Beyond the Spider-Verse (jednotka Oscara vyhrala pred 4 rokmi), Nimona, Robot Dreams či Elemental. Niečo vyhrať si zaslúžil aj Bradley Cooper za svoj fantastický film Maestro, no nakoniec nepremenil ani jednu zo siedmich nominácií.

Smutný je pohľad na 0 víťazstiev pre vynikajúcu drámu Killers of the Flower Moon od Martina Scorseseho. Ešte smutnejší je pohľad na to, ako sa mu „darilo“ s jeho poslednými filmami:

2023: Killers of the Flower Moon: 0 výhier z 10 nominácií

2019: The Irishman: 0 z 10

2016: Silence: 0 z 1

2013: The Wolf on Wall Street: 0 z 5

PS: Apple a Netflix premenili z 32 nominácií len jednu, a to konkrétne pre krátky film od Netflixu.