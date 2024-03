Syna otrávil sladkosťami s kyanidom, aby splatil svoje dlhy. Krátko predtým mu totiž založil životnú poistku

Keď 8-ročný Timothy O’bryan ochutnal cukríkový prášok, ktorý si vykoledoval na Halloween, otcovi sa posťažoval, že je horký. Rodič ho však povzbudil, aby sladkosť zjedol a jej zlú pachuť, spôsobenú kyanidom, zapil sladeným nápojom.

Večer 31. októbra 1974 Deer Park, Texas – Ulice malého amerického mestečka zaplavili deti v maskách. Od Halloweenu ich neodradil ani príšerný lejak. V premočenom oblečení bežali od jedného domu k druhému s jasným cieľom: uchmatnúť si čo najviac maškŕt.

Výnimkou neboli ani osemročný Timothy a päťročná Elizabeth O’Brayanovci. Koledovali spolu so svojím otcom Ronaldom Clarkom O’bryanom a ich susedom Jimom Batesom, ktorý dával pozor na najmenšieho koledníka z partie: na svojho malého syna.

Tohtoročný Halloween vyzeral pre deti veľmi sľubne. Pri každom dome si vykoledovali štedrú nádielku sladkostí. Teda, až na jeden. Keď skupinka detí na čele s otcovským dozorom dorazila k jednému z typických starých amerických domov, hneď im bolo čudné, že sa v ňom nesvieti. Aj tak sa rozhodli zaklopať. Nikto im neotváral.

Zatiaľ čo deti na čele s druhým rodičom, Jimom, sa pobrali k susednému domu, otec Ronald sa nevzdával a ďalej sa snažil klopaním upozorniť na svoju prítomnosť. Po niekoľkých minútach dobehol za ostatnými s víťazoslávnym úsmevom, zvierajúc hrsť plnú obľúbenej detskej sladkosti Pixy Stix. „Nesiem dobré správy. Domáci len nepočuli naše klopanie. Keď si ma všimli, otvorili a dali mi výslužku,“ zahlásil Ronald a papierové tuby s cukríkovým práškom rozdelil medzi deti.



Ešte v ten večer pred spaním sa malý Timothy rozhodol pochutiť si na jednej z vykoledovaných maškŕt. Jeho výber padol práve na cukríkový prášok Pixy Stix. Hoci sa pokúšal vysypať si sladký obsah tuby do úst sám, prášok v nej bol zaseknutý. Poprosil preto o pomoc otca, ktorý mu ho do úst ochotne nasypal.

Timothy sa však netváril, že mu chutí. Sťažoval sa, že je prášok horký. Jeho otec Ronald mu preto rýchlo podal pohár so sladkým nápojom Kool-Aid, aby spláchol nepríjemnú pachuť v ústach. Ani nie za hodinu bol Timothy O’bryan mŕtvy. Otrávil sa kyanidom.

Aký človek by bol schopný rozdávať deťom otrávené maškrty? Túto otázku si na Halloween 1974 kládli nielen texaskí policajti, ale všetci ľudia, ktorých z médií zasiahla správa o tragédii.

Vyšetrovatelia preverovali všetkých potenciálnych podozrivých a snažili sa odhaliť vraha, aby smutný prípad uzavreli. Postup vo vyšetrovaní však šokoval aj ich. Všetko bolo totiž úplne inak, ako sa na začiatku zdalo. Indície totiž ukazovali na Ronalda O’bryana. Po uzavretí prípadu už nielen otca, ale aj vraha Timothyho.

Ešte predtým než sa bližšie pozrieme na to, čo Ronalda usvedčilo a motivovalo k takému ohavnému činu, akým je vražda svojho vlastného dieťaťa, radi by sme ti pripomenuli, že tvoriť kvalitný obsah môžeme len vďaka našim predplatiteľom. Preto ak sa ti články o vrahoch z našej dielne páčia, podporiť nás môžeš vstupom do klubu Refresher+.

Desivá noc pokračuje: úmyselné otrávenie

Ani nie hodinu potom, čo Timothy O’bryan sladkosť zjedol, musel jeho otec privolať záchranku. Chlapcovi totiž zostalo zle. Bohužiaľ, ani napriek rýchlemu zásahu záchranárov nedokázal prežiť.

„Zavolali mi z policajného oddelenia v Pasadene, aby mi oznámili, že zomrel osemročný chlapec. Záchranári ho prevážali do nemocnice, keď zomrel,“ zaspomínal si pre portál Vice bývalý prokurátor Harris Mike Hinton, ktorý pracoval na prípade.

8-ročný Timothy O’bryan. Zdroj: Youtube/@Criminal Connections

V snahe čo najrýchlejšie zistiť príčinu smrti zavolal Hinton súdnemu lekárovi Josephovi A. Jachimczykovi a poprosil ho o radu. „Opísal som mu (súdnemu lekárovi, pozn. red.) situáciu a on sa ma spýtal, či chlapcovi páchne dych,“ spomína Hinton na osudný večer.

Len čo prokurátor ukončil hovor s lekárom, vytočil márnicu, aby preveril, či Timothyho dych skutočne zapácha.