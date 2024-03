Toto je 10 najhoršie hodnotených českých filmov všetkých čias. Ktorý „vyhral“?

Paródia na Jamesa Bonda alebo film s bývalým superstaristom Mirom Šmajdom či s youtuberkou Annou Šulc. Ktorý je najhorší?

Okrem najlepších filmov sa na ČSFD dozvieš, aké sú podľa užívateľských hodnotení tie najhoršie filmy. My sme sa zamerali na tvorbu našich susedov a vybrali desať českých filmov, ktoré sú podľa ľudí tými najhoršími.

10. miesto: Maturita

Českú komédiu Maturita z roku 2013 natočil Tomáš Houška, ktorý okrem iného napísal aj scenár pre známy Gympl s Jiřím Mádlom. S jeho režisérskym počinom sa mu však získať priazeň divákov nepodarilo. Na ČSFD si film vyslúžil iba dvanásť percent.



Počítačový nadšenec Martin sa staví s kamarátmi, že sa nabúra do ministerského servera a stiahne zadanie k maturitným otázkam. Martin si však predtým nepremyslí, ako to urobí. Čas sa kráti a maturanti sa snažia server nabúrať, no nie sú jediní.

9. miesto: Playgirls

Erotická komédia, ktorú nezachránila ani predloha od slávneho spisovateľa Vladimíra Párala. Film Playgirls z roku 1995 režiséra Víta Olmera má dva diely a obidvom sa ušla priečka v českom rebríčku 10 najhorších filmov.

Tri dievčatá založia luxusný erotický salónik pre bohatú klientelu. Začnú vymýšľať intrigy okolo predaja nájomného domu, aby získali peniaze pre svoj podnik.

Zdroj: ČSFD/ Levné knihy/ volně k užití

8. miesto: Nebáť sa a nakradnúť

Hviezdne obsadenie Luďka Sobotu, Taťjany Medvecky, Václava Postráneckého alebo Nadi Urbánkovej komédiu Nebáť sa a nakradnúť nezachránilo. Príbeh sleduje život vynálezcu a majiteľa firmy Neprasklo inžiniera Sýkoru, ktorý chce na trh uviesť ako novinku nerozbitné sklo.

Do cesty sa mu postavia dvaja chamtiví námestníci a Sýkoru pošlú k africkým vodopádom. Namiesto neho dosadia jeho dvojníka. Námestníci nevedia, že Sýkora žije a vracia sa späť.

Zdroj: ČSFD/ volně k užití

7. miesto: Panic je nanič

Ďalšia komédia, ktorá sa umiestnila v top desiatke najhorších filmov, sa volá Panic je nanič. Nie príliš podarený film režíroval Ivo Macharáček a objavil sa v ňom aj známy moderátor Libor Bouček.

Panic je nanič je motto hlavných hrdinov, ktorí sú rozhodnutí si konečne poriadne užiť prázdniny. Partia troch kamarátov prežije prázdniny na dedine, kde nadviažu nové priateľstvá a zažijú veľa šialených príhod. Film podľa diváckych hodnotení na ČSFD získal 11 percent.

6. miesto: Poslední výkrik

Aj keď sú recenzie používateľov na serveri ČSFD u tohto filmu rozporuplné, prevažuje negatívny názor. Vo filme hrajú Miro Šmajda, Iveta Bartošová alebo Irena Máchová.

Mysteriózny thriller Posledný výkrik je o sériovom vrahovi, ktorý vyčíňa v malom mestečku Petrovice. Polícia, bohužiaľ, nemôže nájsť stopu, ale všetko nasvedčuje tomu, že vrah má v merítku ďalšiu obeť. Vrážd aj podozrivých začne pribúdať a polícia stále pátra.

5. miesto: Ako ukradnúť Dagmaru

Ako ukradnúť Dagmaru je komédia z roku 2001 režírovaná Jaroslavom Soukupom. Táto pôvodne bláznivá komédia o českom agentovi 007 naruby sa dočkala ostrej kritiky humoru i hereckých výkonov. Neuspela ani ako paródia na Jamesa Bonda.

Český superagent Vašek Hruška je síce agent, ale zároveň pekne nešikovný. Vláda ho nasadzuje do špeciálnych a mimoriadnych operácií. Superagent Hruška sa svojich úloh neohrozene ujíma a k ich riešeniu pristupuje trochu zvláštne. Všetko sa mu napodiv darí.

Zdroj: ČSFD/ Falcon/ volně k užití

4. miesto: Cool Girl

Film Cool Girl, ktorý sa na filmových plátnach ukázal minulý rok, spôsobil poriadny rozruch. Napriek tomu získal na ČSFD desať percent. Obsadenie známych influenceriek Anny Šulcovej, Dominique Alagii a Kristal Shine do hlavných rolí prinieslo kritiku ich hereckých výkonov. Film vznikol podľa knižnej predlohy autorky Leny Valenovej. Režisérom je Jeremy Tichý.

Hlavným pilierom celého filmu je súťaž Cool Girl, do ktorej sa prihlásia tri talentované dievčatá. Každá z nich dúfa, že by víťazstvo súťaže mohlo nasmerovať jej život správnym smerom. Do ich príbehov sa premietajú aj rodinné a milostné problémy. Postupom súťaže pochopia, že aby si človek uvedomil svoju hodnotu, je hlavné veriť sám v seba.

3. miesto: Playgirls 2

A je to tu. Pokračovanie erotického filmu Playgirls 2 sa líši od prvého dielu väčšou akciou a umiestnením v trojici najhoršie hodnotených filmov.

Salón Playgirls má novú majiteľku, ktorá svoj podnik rozširuje o nový personál. Zamestná aj gigola Martina, ktorého chce získať pre seba. Ten ju chladne odmieta. Do salónika tiež vtrhne komando, ktoré hľadá videonahrávky urobené práve novou majiteľkou.

Zdroj: ČSFD/ Levné knihy/ volně k užití

2. miesto: Teambuilding

Ani tu sa pokus o dobrú komédiu nepodaril. Príbeh o zamestnancoch a zamestnankyniach banky, ktorí vyrážajú na teambuilding do hôr, sa podľa diváckych hodnotení premenil na trápny film bez deja.

Vo filme Teambuilding si zahrali napríklad Miloslav Mejzlík, Dana Morávková, Martin Dejdar alebo Denisa Pfauserová. Film získal na ČSFD sedem percent.

1. miesto: Waterloo po česku

Víťazom rebríčka najhorších českých filmov je komédia Waterloo po česku z roku 2002. Režisér Vít Olmer vybral päť manželských poviedok, ktoré napísal pri svojom pôsobení v časopise Playboy. Hlavným predstaviteľom každej z nich je herec Jiří Krampol.

Po jeho boku si zahrali herecké osobnosti ako Eva Holubová, Jan Kraus alebo Emília Vašáryová. Francúzska trojkombinácia, Svätožiara, Sólo na bicie, Ostrov lásky a Waterloo po česku sú názvami všetkých poviedok z filmu, ktorý získal iba sedem percent.