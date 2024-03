Krv, plač a bitky o milión eur. Toto bol veľkolepý turnaj Oktagon MMA, ktorý vyvrcholil infarktovým bojom o titul

Bojová organizácia Oktagon MMA má za sebou ďalší epický turnaj s poradovým číslom 54.

Oktagón sa vrátil do Ostravy, kde odštartoval tohtoročný ročník pyramídy Tipsport Gamechanger o milión eur a celú akciu zavŕšil strhujúci boj o titul šampióna medzi hviezdou Patrikom Kinclom a poľským vyzývateľom. Z pôvodne plánovaných jedenástich zápasov sme sa dočkali deviatich bitiek, ktoré divákov zdvíhali zo sedačiek. Budeme na nich ešte dlho spomínať.

Veľké ukončenie hneď na začiatok

Je len málo bojovníkov, ktorí sa môžu pýšiť tým, že všetky zápasy ukončujú pred limitom. Čiernohorský zápasník Miloš Janičič je však jedným z nich a túto obdivuhodnú bilanciu si udržal aj na turnaji v Ostrave.

V sobotu si zmeral sily s nemeckým bojovníkom Ebrahimom Hosseinpourom, ktorý však skvele rozbehnutému Čiernohorcovi nedokázal vzdorovať ani celé dve kolá. V priebehu toho druhého Janičič svojho súpera pri pletive zasiahol tvrdým kolenom do hlavy a rozhodca zápas ukončil. Pripísal si tak 17. výhru kariéry a 17. ukončenie.

Druhý zápas večera predviedli Francúz Jason Ponet a Poliak Łukasz Rajewski. Pre oboch sa jednalo o premiéru v organizácii Oktagon MMA a ich stret ponúkol veľmi napínavú bitku s atraktívnymi momentmi na oboch stranách.

Ponet priviedol fanúšikov do varu okrem iného svojimi nebezpečnými kopmi, ich silu však poľský bojovník ustál, dokázal údery vracať a bol v nich o niečo efektívnejší. Aspoň tak to videli bodoví rozhodcovia, ktorí označili za víťaza Poliaka. Rajewski teda po predchádzajúcej prehre v KSW sadol späť do víťazného sedla.

Zdroj: OKTAGON MMA

Krv, plač, rešpekt

Následne prišiel čas na prvý zápas miliónovej pyramídy Tipsport Gamechanger. V ňom sa o postup pobil iba 20-ročný Hafeni Nafuka z Nemecka so srbským bojovníkom Predragom Bogdanovićom. Už od prvých chvíľ však do tej doby neporazený nemecký zápasník pocítil, že tentoraz to také jednoduché nebude.

Od úvodného kola sa boj vyvíjal v prospech skúseného grapplera zo Srbska, ktorý sa ničím nenechal nijako výrazne ohroziť a po troch kolách jasne vyhral na body. Krvácajúci Nafuka sa po prvej porážke kariéry neubránil slzám, súper mu však preukázal rešpekt. Predrag Bogdanović sa vďaka výhre stal prvým bojovníkom, ktorý postúpil do ďalšieho kola pyramídy.