Zverejnili prestížny rebríček najlepších polievok sveta. Na popredných miestach skončili aj slovenské klasiky

Česká či poľská kuchyňa v rebríčku bodovala. Mnohé ocenené pokrmy sú však tradičnou súčasťou aj slovenských domácností.

Známy gastronomický server Taste Atlas je tu s ďalším rebríčkom. Tentoraz je to 100 najlepších zeleninových polievok sveta, medzi ktorými zabodovali aj obľúbené slovenské klasiky. V rebríčku sa síce Slovensko neumiestnilo, no viaceré české polievky, ktoré patria aj do slovenskej kuchyne, obsadili hneď niekoľko popredných miest.

Na 85. mieste skončila česká zeleninová polievka. Základom je zeleninový vývar a nakrájaná koreňová zelenina, ako sú zemiaky, mrkva alebo zeler. Môže mať mnoho variácií a podávať sa napríklad s pečeňovými knedličkami, cestovinami alebo rezancami.

Šošovicová polievka obsadila 65. miesto. Ďalšia naša strukovinová polievka sa umiestnila na 48. priečke – fazuľová. 42. miesto patrilo zemiakovej a 34. cibuľovej polievke. Originál síce pochádza z Francúzska, ale aj verzia z našich končín si získala slávu.



Tesne za top 20, na 23. mieste, skončila kapustnica, ktorá nesmie chýbať na žiadnom slovenskom štedrovečernom stole. Zo strukovinových polievok sa najlepšie viedlo českej hrachovej polievke, ktorá skončila 14. mieste. Na 10. priečke sa umiestnil poľský boršč, ktorý je typický pre krajiny strednej a východnej Európy. Jeho základom je kvasená šťava z repy a podávať sa môže za studena či za tepla.

Toto je výber TOP 3 polievok, v ktorom sa umiestnila aj obľúbená slovenská pochúťka:

3. miesto

Cesnačka. Výborný pokrm na zahnanie choroby je síce pôvodom z Česka, no ľudia ho milujú aj na Slovensku. Kľúčovou ingredienciou je cesnak spoločne s mäsovým vývarom, so zemiakmi, s cibuľou a tradičným korením, ako je majorán a rasca. Najčastejšie sa podáva s chrumkavými krutónmi alebo so syrom.