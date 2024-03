KVÍZ: Môžeš sa považovať za šťastného človeka? Odpovedz na otázky a zisti, ako na tom si

Čo znamená pre teba šťastie?

Škandinávske národy patria medzi tie najspokojnejšie na svete a vo svetovom rebríčkiu šťastia každoročne obsadzujú najvyššie priečky. Slováci minulý rok obsadili 29. miesto. Dáni svoj životný štýl a kľúč k štastnému životu nazývajú hygge. V našom predošlom článku sme ti vysvetlili, čo hygge vlastne je, a aké sú jeho hlavné princípy.

Podstatou hygge je kvalita života ako takého, nie získanie bohastva v podobe materiálnych vecí a peňazí. „Dáni sú si vedomí rozdielu medzi bohatstvom a blahobytom. Keď sú naše základné potreby uspokojené, viac peňazí nás neprivedie k väčšiemu šťastiu. Dáni sa radšej zamerajú na to, čo im prináša lepšiu kvalitu života,“ vysvetlil v rozhovore riaditeľ Výskumného ústavu šťastia v Kodani a autor knihy The Little Book of Hygge, Meik Wiking.

