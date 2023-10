Prečo Dáni patria medzi najšťastnejšie národy na svete? Dodržujú týchto 5 zásad

Čo pre teba znamená šťastie?

Predstav si rebrík, na ktorom je 10 stupienkov. Tento rebrík predstavuje pomyselnú stupnicu šťastia, pričom jeho vrchol predstavuje radosť a úplnú spokojnosť so svojím životom. Kým premýšľaš nad tým, na ktorý stupienok by si sa postavil, obyvatelia Dánska by ti možno povedali, že rebrík nie je dostatočne dlhý.

Vo svetovom rebríčku šťastia Dáni a iné severské národy každoročne obsadzujú najvyššie priečky. Slovensko sa pravidelne vyskytovalo približne v polovici zoznamu, tento rok sme sa po prvýkrát „vyšplhali“ na 29. miesto.

Report nám od roku 2012 pripomína, že niektoré národy sú oveľa šťastnejšie a spokojnejšie ako my. Inak povedané, „tráva v okolitých krajinách začala vyzerať zelenšie“. Ako je možné, že najšťastnejší sú ľudia, ktorí žijú na miestach, kde je daždivo, chladno a minimum slnečných dní?

Kľúč k šťastiu podľa Dánov

Dánsky spôsob života by sa dal vystihnúť jedným slovom – hygge. Ide o akúsi spoločnú filozofiu národa, ktorá by ťa mohla inšpirovať. Tento pojem sa pred niekoľkými rokmi stal populárnym natoľko, že sa zaradil do výberu najpopulárnejších výrazov. Meik Wiking, riaditeľ Výskumného ústavu šťastia v Kodani a autor knihy The Little Book of Hygge označuje túto filozofiu ako neoddeliteľnú súčasť dánskej DNA.

Hygge vyjadruje akúsi predstavu tepla, komfortu a útulnosti, ktorá vyvoláva pocity spokojnosti a šťastia. „Dáni sú si vedomí rozdielu medzi bohatstvom a blahobytom. Keď sú naše základné potreby uspokojené, viac peňazí nás neprivedie k väčšiemu šťastiu. Dáni sa radšej zamerajú na to, čo im prináša lepšiu kvalitu života,“ vysvetľuje Meik Wiking.

Vybrali sme niekoľko zásad podľa hygge, ktoré ti možno pomôžu „stať sa strojcom svojho šťastia“.

1. Stretávajú sa

„Najlepším ukazovateľom toho, či sme šťastní alebo nie, sú naše sociálne vzťahy. Je to najjasnejší a najčastejšie sa opakujúci vzorec, ktorý vidím, keď sa pozriem na dôkazy o tom, prečo sú niektorí ľudia šťastnejší ako iní,“ objasňuje Wiking.

Riaditeľ Výskumného ústavu šťastia hovorí, že by sme sa mali zamyslieť nad tým, ako formovať našu spoločnosť a život tak, aby naše sociálne vzťahy prekvitali. „Jednou z odpovedí je, samozrejme, zamerať sa na zdravú rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. A mnohí sa kvôli tomu na Dánsko pozerajú so závisťou,“ dodáva.

Meik Wiking tvrdí, že po 17. hodine v kanceláriách nikoho nenájdeš. Ľudia, ktorí majú deti, dokonca odchádzajú z práce už po 16.00 h. Až 78 % Dánov minimálne jedenkrát za týždeň aktívne trávi svoj voľný čas s priateľmi a rodinou. Venujú sa jeden druhému. „Je to ako dobré objatie, ale bez fyzického kontaktu. Práve v tejto situácii môžete byť úplne uvoľnení a sami sebou. Umenie hygge je teda aj umením rozširovať svoju komfortnú zónu o ďalších ľudí,“ uvádza v knihe The Little Book of Hygge.

2. Žijú pre prítomný okamih

Život podľa hygge nie je uponáhľaný ani stresujúci. Namiesto bezcieľneho skrolovania Instagramu a sledovania Tiktoku si Dáni užívajú dianie okolo seba. Sú vďační aj za maličkosti, ako napríklad spoločnými silami uvarená večera či piknik v parku.

Dôležitou súčasťou hygge je aj čas strávený v prírode. Podľa Wikinga vtedy nie sme pohltení technológiami. „Neexistuje žiadny luxus ani extravagancia, len dobrá spoločnosť a dobrá konverzácia,“ dodáva. Držia sa hesla „najlepšie veci v živote sú zadarmo“.

S vnímaním prítomného okamihu úzko súvisí aj mindfulness . Táto meditačná technika pomáha upokojiť myseľ. Počas meditácie sa sústredíš na svoje dýchanie a dianie okolo seba všetkými zmyslami. Mindfulness môžeš praktizovať aj počas prechádzky v parku.

3. Dbajú na komfort

Dánskej móde dominuje minimalizmus, nadčasovosť a neutrálne farby. V prvom rade však oblečenie musí byť pohodlné, keďže Dáni trávia veľa času vonku a ich najobľúbenejším dopravným prostriedkom je bicykel. V uliciach často uvidíš skvelé outfity vyskladané zo secondhandových kúskov alebo z kvalitných značiek, ktoré ti v šatníku vydržia oveľa viac než jednu sezónu.

V nepriaznivom a vlhkom dánskom počasí je okrem kvalitného oblečenia rovnako dôležitá aj obuv. Ideálne sú topánky, vďaka ktorým zvládneš prechádzku po lesnej ceste či presun do práce počas daždivého a chladného rána.

4. Vychutnávajú si dobré jedlo a nápoje

„Vysoká úroveň spotreby mäsa, cukroviniek a kávy v Dánsku priamo súvisí s hygge. Hygge je o láskavosti k sebe – dopraj si maškrtu a oddýchni si od zásad zdravej životosprávy,“ uvádza odborník.

Daj si pozor, hygge nie je pomyselná priepustka k nezdravému životnému štýlu. Pozeraj sa na to tak, že dobré jedlo nám robí radosť, a preto si občasný koláčik ku kávičke netreba vyčítať.

Meik Wiking so svojím výskumným tímom zisťoval, s akou vecou si Dáni najviac spájajú hygge. Až 86 % účastníkov výskumu uviedlo, že „najviac hygge“ je pre nich teplý nápoj – môže to byť čokoľvek, no tomuto rebríčku vedie káva.

Tipneš si, v ktorých krajinách sveta sa vypije najviac kávy na svete? Možno ťa to prekvapí, ale nie je to ani Taliansko, Brazília či Etiópia. Podľa posledného výskumu prvé miesto v rebríčku ročnej spotreby kávy na osobu obsadilo Fínsko s výsledkom 12 kg ročne. Dáni sa umiestnili na 4. mieste, vypijú „len“ 8,7 kg kávy ročne.

Spojenie medzi kávou a hygge počuť aj v dánčine. Často používaný pojem kaffehygge vznikol zo slov káva a hygge. Vo voľnom preklade to môžeme nazvať ako pohoda pri káve. V Dánsku teda môžeš dostať pozvánku na kaffehygge a koláč.

5. Ich útočiskom je domácnosť

Hygge domácnosť vyzerá ako obrázky útulných obývačiek a spální na Pintereste. Povinnou výbavou je množstvo vankúšov, teplé pletené deky, oheň v kozube a množstvo sviečok.

„Naše domovy sú centrom hygge, a preto sú Dáni posadnutí interiérovým dizajnom. Domov je ústredným prvkom spoločenského života. Zatiaľ čo v iných krajinách sa kultúra spoločenského života odohráva prevažne v baroch, reštauráciách a kaviarňach, Dáni uprednostňujú hjemmehygge (domáce hygge). Okrem iného aj preto, aby sa vyhli vysokým cenám v reštauráciách. Sedem z desiatich Dánov tvrdí, že najviac hygge pociťujú doma,“ uvádza autor knihy The Little Book of Hygge.

Meik Wiking zhrnul niekoľko vecí, ktoré urobia tvoju domácnosť viac hygge: