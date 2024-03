Herečka Kristína Kanátová: Keby som išla znova robiť do cukrárne, nebol by to koniec sveta. Niekedy mi to dokonca chýba (Rozhovor)

V krimi trileri Fentasy si zahrala prvýkrát hlavnú úlohu.

Je skromná, bezprostredná, priateľská a ihneď upúta tvoju pozornosť úprimným širokým úsmevom. Herečka Kristína Kanátová (31) prišla do Refresheru porozprávať o novom slovenskom filme Fentasy, ktorý príde do kín 14. marca a je o extrémne nebezpečnej droge fentanyl.

Čo všetko zažila počas nakrúcania, čím ju pobavil jej herecký partner a čo vraví na hotový film? Ako dnes pristupuje k nahote pred kamerou, ako vníma hejterov a ako sa dostala z ťažkých depresií?

Napriek tomu, že si Kristínu Kanátovú mohol vidieť vo filmoch Čiara, Sklenená izba alebo Jan Palach a v mnohých ďalších seriáloch, až teraz dostala konečne príležitosť zahrať si ústrednú postavu, ambicióznu dílerku Sofiu.

Zdroj: Refresher/Tomáš Biely

Keby si mala Fentasy porovnať s inými slovenskými filmami za posledné roky, v čom bude iný a prečo by naň divák mal ísť do kina?

Prinášame príbeh inšpirovaný skutočnosťou, ktorý u nás doteraz nebol filmovo spracovaný. Drogová závislosť je pritom vážny celospoločenský a celosvetový problém. Čím menej sa o tom hovorí, tým ťažšie sa nachádza pomoc a riešenie. Vyzývame preto divákov, aby sa informovali a v prípade potreby kontaktovali pomocné centrá, napríklad OZ Odyseus.

Myslím si, že film treba vidieť v kine minimálne kvôli skvelému zvuku a hudbe. Pracovalo sa na ňom v hollywoodskych štúdiách. Aj vizuál určite viac precítite v kine ako doma. Ja osobne by som na to išla do kina aj kvôli Davidovi Švehlíkovi. Keď som sa dozvedela, že kývol na rolu hlavného policajného vyšetrovateľa, skoro som odpadla. Je to jeden z mojich najobľúbenejších a najobsadzovanejších českých hercov. My sme pre neho boli určite neznáme mená a tváre, a napriek tomu do toho išiel.

Tvorba filmu Fentasy trvala pomerne dlho, premiéru mal mať už pred rokmi. Môžeš priblížiť, prečo sa to tak natiahlo?

Keď bolo všetko natočené a mala sa začať postprodukcia, prišla pandémia. Nasledovali lockdowny, čo znemožnilo plánovanie distribúcie. Nevedeli sme predvídať, kedy sa otvoria kiná ani ako to bude s návštevnosťou. Režisér Samo Vičan nechal nakrútený materiál „odležať“ a pozrel sa naň z rôznych pohľadov. Následne na tom začal pracovať s novým tímom ľudí a dramaturgicky ho vlastne úplne prekopal. Hral sa zrazu so žánrami a k alternatívnemu artovému nástrelu zakomponoval viac trilerových a detektívnych prvkov.

Už teaser na film vyzeral celkom experimentálne, keďže zobrazoval príbeh odzadu a mohlo to evokovať, že tak bude vyzerať celý film...

Áno, ľudia už z toho robili slovenský Tenet. (smiech) Bol to však len nápad, ktorý vznikol v postprodukcii, keď už film bol zostrihaný a hotový. Nebude teda vyrozprávaný odzadu. Išlo len o kreatívnu hru so snahou ihneď upútať diváka, pretože takýto trailer tu ešte nebol.

Hrala si v štyroch kinofilmoch, ale nikdy si nedostala hlavnú rolu, až teraz. Predpokladám, že keď ti túto rolu ponúkli, ani si neváhala.

Neváhala som. Bola to veľká príležitosť sa niečo naučiť. Bola to fakt výzva a páčilo sa mi, že tvorcovia neboli až také známe mená. Je to vlastne celovečerný debut režiséra aj scenáristky. Spočiatku som však nemala príliš veľké očakávania.

Bola si skeptická?

To nie, len som nemala „veľké oči“. Brala som to tak, že uvidíme, čo z toho bude. Páčil sa mi námet, nápady tvorcov, taktiež ich štýl komunikácie. Boli veľmi dobre pripravení na celý proces nakrúcania. Získali si moju dôveru. Vedela som, že to s nimi chcem skúsiť. Na začiatku však asi nikto nečakal, že ten film bude vyzerať tak, ako vyzerá dnes.

To myslíš predpokladám v dobrom slova zmysle.

Áno. (úsmev)

Aké máš teda pocity z finálnej verzie?

Som spokojná.

Nie si nadšená? (smiech)

Z pozície herca je to ošemetné.

Zdroj: BeOnMind

Tým, že si herečka, to asi nevieš úplne objektívne posúdiť a viac sa zameriavaš pri sledovaní na seba však?

Presne tak. Plus viem, aké ďalšie verzie vznikli a čo bolo za nakrúcaním konkrétnych scén. Prvá verzia filmu bola totálne odlišná, zmenili sa aj niektoré linky našich postáv, aj preto sa mi to ťažko hodnotí. Budem si to musieť pozrieť ešte viackrát.

Trvalo ti dlho, kým si sa vžila do svojej celkom kontroverznej filmovej postavy, dílerky Sofie?

V rámci prípravy na film som čítala knihu My, deti zo stanice ZOO, ktorá pojednáva o deťoch závislých od heroínu. Zaujímali ma reálne životy ľudí, ktorí si prešli závislosťou, či už príbeh skončil vyliečením alebo tragédiou. Chcela som vedieť, aké veci človek rieši od prvého kontaktu s drogou.

V tom období som brala inšpiráciu aj zo sociálnych sietí. Dokonca som sa pustila do malej investigatívy. Našla som si na Instagrame pár vytypovaných ľudí, ktorí boli v kontakte s drogami a sledovala ich. Nebudem konkretizovať mená a profily, ale vydesilo ma, v akej spoločnosti dnes žijeme a vlastne sa o tom nehovorí.

Je tu skupina mladých ľudí, ktorá užíva drogy a svet, do ktorého sa dostala, ju formuje a deformuje. Ako voyer som sledovala aké majú títo ľudia životy a vďaka tomu sa pre mňa téma filmu stala veľmi osobná. Videla som, že to, čo tým dielom vyobrazujeme, je stále veľmi aktuálne. Bolo dôležité si to uvedomiť. Nehovoriac o tom, že práve fentanyl je extrémne devastačná droga.