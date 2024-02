Pohoda oznámila nečakaného zahraničného headlinera: v Trenčíne vystúpi svetová DJ-ka Peggy Gou

Juhokórejská dídžejka vo svojej tvorbe kombinuje house, techno, electro a elementy tradičnej kórejskej hudby.

Michal Kaščák oznámil koncom minulého týždňa v rannom vysielaní Rádia_FM nové meno headlinera populárneho festivalu. Na Pohode tento rok vystúpi Peggy Gou, ktorá v súčasnosti patrí medzi elitu svetových DJ-ok a producentiek.

K jej najnovším úspechom patrí aj umiestnenie na 3. mieste v BBC Sound of 2024 a nominácia na tohtoročných Brit Awards v kategórii International Song of the Year, ktorú získala vďaka svojmu svetovému hitu (It Goes Like) Nanana. V rebríčku TOP 100 DJs 2023 magazínu DJ Mag sa umiestnila na 9. mieste.

Peggy sa stala rýchlo populárnou vďaka svojmu jedinečnému štýlu, v ktorom kombinuje house, techno, electro a elementy tradičnej kórejskej hudby. Svoje EP nahrávky vydala pod prestížnymi vydavateľstvami Ninja Tune alebo Phonica.

V roku 2019 si dokonca založila vlastné s názvom Gudu Records. V rámci svojej kariéry vystupovala na svetových festivaloch, akými je Glastonbury, Coachella, Primavera Sound alebo Sónar. Medzi jej ďalšie úspechy sa radí aj kompilácia DJ-Kicks: Peggy Gou.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Pohoda Festival (@pohodafestival)

„Sme hrdí, že sme prví v širšom regióne, kde zahrá ikona súčasnej elektronickej scény Peggy Gou. Vďaka nej Pohoda získava mimoriadne silné meno, ktoré skvelo dopĺňa program tohto ročníka. Bol to dlhý a náročný booking, o to väčšiu radosť máme z jej potvrdenia. Teším sa, že sa práve Peggy Gou postará o otváraciu párty Pohody 2024,“ uviedol Kaščák.

Očakávaný debutový album, na ktorom spolupracuje aj s legendárnym Lennym Kravitzom, by sa mal vydať už tento rok. Okrem Peggy Gou na festivale vystúpia aj ďalší veľkolepí interpreti. Medzi nich patrí aj jedna z najúspešnejších islandských speváčok Emilíana Torrini, rap-metalové americké duo City Morgue či aj momentálni držitelia ceny Mercury Prize Ezra Collective.

Na tento rok zverejnila Pohoda už 44 mien:

Peggy Gou, Queens of the Stone Age, Skepta, James Blake, Royal Blood, Pendulum (live), Black Pumas, Arlo Parks, Morcheeba, City Morgue, Thievery Corporation, Emilíana Torrini, Noname, Genesis Owusu, Ezra Collective, Jockstrap, SOFT PLAY, LA Priest, The Armed, ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, The Oozes, JFDR, DEADLETTER, English Teacher, Descartes a Kant, Meta and the Cornerstones, Aquaserge, BSÍ, Ndox Électrique, Ni, Bazzookas, Pražský výběr, Richard Müller, Para, Le Payaco, Berlin Manson, Smack One, Katarzia, Sunnbrella, Fvck_Kvlt, Saténové ruky, P/ST, Catastrofy a SJ yellow.