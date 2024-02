Mokrý mobil radšej do ryže nedávaj, varuje ľudí Apple a radí, čo robiť namiesto toho

Spoločnosť Apple varuje, že sušenie iPhonu v ryži môže telefón poškodiť. Čo robiť namiesto toho?

Ak ti už mobil spadol do vody, bazéna alebo ťa zastihol prudký lejak, možno ti ako prvé napadlo dať ho do ryže. Hovorí sa totiž, že suchá ryža by mala z telefónu „vysať“ vlhkosť. Odborníci však už dlho upozorňujú na problém s týmto spôsobom sušenia a teraz prišla s varovaním aj spoločnosť Apple.

V nedávnej správe o podpore firma uviedla, aby používatelia iPhone do ryže radšej nedávali. Malé čiastočky by totiž mohli zariadenie poškodiť. Pri testovaní rizika poškodenia sa ukázalo, že nevarená ryža nie je pri sušení zariadenia obzvlášť účinná.

Oprava mokrého telefónu sušením v ryži má svoj pôvod v histórii. Táto metóda sa používa už od roku 1946, a to ako spôsob údržby fotoaparátu. No v priebehu rokov používatelia mobilov skúšali rôzne možnosti. Ktorá je však tá správna a najefektívnejšia?

Skús to takto

Apple svojim používateľom ponúka funkciu, ktorá ich upozorní na prítomnosť tekutiny pred nabíjaním telefónu. Ak sa tak stane, treba najskôr odpojiť kábel na oboch koncoch. Potom zľahka poklepať telefónom o ruku s konektorom nasmerovaným nadol, aby prebytočná tekutina vytiekla, a následne je dobré nechať mobil aspoň pol hodiny schnúť. Ak sú telefón a kábel úplne suché, vtedy môžeš skúsiť zariadenie znova nabíjať. Ak sa ti iPhone nepodarí nabiť, postup zopakuj aj na druhý deň.

Spoločnosť Apple prišla aj s ďalšími dvoma varovaniami, čo nerobiť, ak telefón zmokne. Prvým je, aby si ho v žiadnom prípade nesušil pomocou externého zdroja tepla alebo stlačeného vzduchu. A po druhé, nevkladaj do konektora žiadne cudzie predmety, ako je napríklad vreckovka alebo vatový tampón.

Ak ti zariadenie vôbec nefunguje, okamžite ho vypni a nestláčaj žiadne tlačidlá. Ďalší postup však závisí od konkrétnych okolností. IPhone môžeš vysušiť uterákom a vložiť ho do vzduchotesnej nádoby s balíčkami oxidu kremičitého. Telefón však nenabíjaj, kým nie je úplne suchý.