Oktagon oznámil atraktívny titulový súboj. Patrik Kincl sa po ťažkom zranení vracia do klietky, stretne sa s Piotrom Wawrzyniakom

Kto sa stane dr┼żite─żom titulu strednej v├íhy?

Patrik Kincl, ┼íampi├│n strednej v├íhy a najlep┼í├ş bojovn├şk Oktagonu MMA, mieri do tretej obhajoby titulu. Po v├ş┼ąaznom s├║boji s legend├írnym V├ęmolom, ktor├Ż bol najsledovanej┼í├şm z├ípasom v hist├│rii organiz├ície, prijal v├Żzvu od ─îepa.┬áPre nepr├şjemn├ę zranenie bol v┼íak decembrov├Ż z├ípas zru┼íen├Ż. Teraz Kincla ─Źak├í bojovn├şk, ktor├Ż ─îepa v z├ívere roka 2023 porazil.

Vy┼íe ┼ítyri roky neporazen├ęmu Wawrzyniakovi nie je ┼íampi├│nsky p├ís cudz├ş. Poliak sa u┼ż raz stal kr├í─żom Babilonu MMA a je jednou z najlep┼í├şch stredn├Żch v├íh v celom Po─żsku. Bude to v┼íak sta─Źi┼ą na Kincla, ktor├Ż je najlep┼í├şm bojovn├şkom Oktagonu naprie─Ź v┼íetk├Żmi v├íhami? To sa dozvieme u┼ż 2. marca, ke─Ć sa kon├í s├║boj v Ostrave.

Zranenie a ne─Źakan├í zmena pl├ínov

Kincl sa mal p├┤vodne v z├ípase predstavi┼ą koncom decembra. Kr├ítko pred s├║bojom v┼íak po─Źas tr├ęningu inkasoval tvrd├ę koleno a zlomenina o─Źnice ho vyradila zo s├║boja o titul proti Vlastovi ─îepovi. ┼áance sa vtedy chopil Wawrzyniak, ktor├Ż ako n├íhradn├şk prijal mo┼żnos┼ą bojova┼ą s ─îepom o do─Źasn├Ż p├ís. Ne─Źakan├Ż n├íhradn├şk na Oktagone 51 predviedol vynikaj├║ci v├Żkon a v─Ćaka v├ş┼ąazstvu na technick├Ż knokaut sa radoval z najd├┤le┼żitej┼íieho ├║spechu vo svojej doteraj┼íej kari├ęre.

Pre Patrika Kincla ide o pomerne skor├Ż n├ívrat do klietky po v├í┼żnom zranen├ş a fan├║┼íikovia s├║ zvedav├ş, ak├Ż bude ─Ćal┼í├ş osud nezlomn├ęho ┼íampi├│na. Zlomen├í o─Źnica, ktor├í zasiahla do deja v decembri, je ve─żmi krehk├Żm probl├ęmom. Bojovn├şk si preto mus├ş d├íva┼ą ve─żk├Ż pozor pri tr├ęningoch, ale aj po─Źas nadch├ídzaj├║ceho z├ípasu. V pr├şpade, ┼że by nemohol jeden z hlavnej dvojice nast├║pi┼ą, pripraven├Ż je n├íhradn├şk Mat─Ťj Pe┼ł├íz.

ÔÇ×─îo sa t├Żka m├┤jho zranenia, je to tro┼íku riskantn├ę, ale ak sa mi ni─Ź nestane v ringu, nechyt├şm na t├║ zlomeninu to ist├ę koleno alebo nejak├Ż tvrd├Ż ├║der, tak viac ─Źasu mi asi aj tak nepom├┤┼że,ÔÇť vysvetlil vo┬ávideu┬áPatrik Kincl. Dodal, ┼że pr├şprava na s├║boj nebola jednoduch├í a ┼że musel rie┼íi┼ą aj nieko─żko nepr├şjemn├Żch komplik├íci├ş.

ÔÇ×Kto je pover─Źiv├Ż, tak by to bral ako vesm├şrne znamenie ne├şs┼ą do toho,ÔÇť┬áop├şsal z├ípasn├şk, ktor├Ż v┼íak prek├í┼żky vn├şma ako v├Żzvy a dobr├ę znamenia. ─î├şm jednoduch┼íia je pr├şprava, t├Żm n├íro─Źnej┼í├ş a komplikovanej┼í├ş je n├ísledn├Ż z├ípas. Kincl fan├║┼íikom s─ż├║bil, ┼że v Ostrave sa predvedie v plnej sile. ÔÇ×Nahodi┼ą mund├║r, doladi┼ą gameplan a nezrani┼ą sa. Posledn├Ż ostr├Ż t├Ż┼żde┼ł sa zajtra za─Ź├şna,ÔÇť nap├şsal na svojom Instagrame.

Okrem dvoch ve─żk├Żch mien s├║ na karte pripraven├ş ─Ćal┼í├ş elitn├ş z├ípasn├şci, na hlavnej karte svieti dvojica Radek Rou┼íal vs. Luke Neale. S├║─Źasn├Ż vl├ídca ─żahkej v├íhy Ronald Paradeiser bude ─Źeli┼ą dvojn├ísobn├ęmu eur├│pskemu MMA ┼íampi├│novi Attilovi Korkmazovi. Objav roka 2022 Vladim├şra Leng├íla ─Źak├í Daniel Torres, Mr. ÔÇ×FinlandÔÇť Amirkhani sa stretne s Magom Machaevom. Te┼íi┼ą sa m├┤┼że┼í aj na v├ş┼ąaza Oktagon Underground Matou┼ía Kohouta v z├ípase s Legiersk├Żm. Cel├║ kartu n├íjde┼í TU.

ÔÇ×T├í karta je ve─żmi zauj├şmav├í, bud├║ tam skvel├ę z├ípasy a je to pre m┼ła zodpovednos┼ą. ┼átartuje tam aj pyram├şda Tipsport Gamechanger a tie v├Żkony bud├║ st├í┼ą rozhodne za to,ÔÇť poz├Żva na marcov├Ż galave─Źer z├ípasn├şk.

L├şstky na ostravsk├Ż z├ípas k├║pi┼í na tejto str├ínke. Ich cena sa za─Ź├şna u┼ż na 590 K─Ź, k dispoz├şcii s├║ aj VIP vstupenky do predn├Żch radov priamo pri klietke.