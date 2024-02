Môžeš sa zbaviť akné za jeden deň? Dermatologička radí, ako zmierniť vzhľad akné čo najrýchlejšie

Odborníčka ti poradí, ako riešiť akné z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska.

Akné patrí medzi najčastejšie kožné ochorenia. Podľa zistených dát postihuje až 85 % mladých ľudí medzi 12. až 24. rokom. Akné však nie je ojedinelé ani u dospelých – tento problém rieši asi 50 % žien vo veku od 20 do 30 rokov.

Nie je to síce život ohrozujúce ochorenie, no dokáže celkom zásadne ovplyvniť sebavedomie. Na sociálnych sieťach si ho jednoducho zamaskuješ. Čo urobíš, ak ťa čaká rande alebo pracovný pohovor? Dermatologička MUDr. Barbora Boháčová ti poradí, ako sa ho zbaviť za čo najkratší čas. Niektoré tipy ti možno pomôžu zmierniť vzhľad akné už za niekoľko hodín.

„Ako dermatologička prinášam do svojej praxe nielen odborné znalosti, ale aj empatiu. Pracujem v súkromnej dermatologickej a estetickej klinike, kde mám príležitosť poskytovať personalizovanú a komplexnú starostlivosť. Keďže sama mám od detstva s pokožkou problémy, na vlastnej koži chápem výzvy a zložitosti, ktorým čelia moji pacienti. Táto osobná skúsenosť podporuje moju vášeň pre dermatológiu a motivuje ma poskytovať najvyššiu kvalitu starostlivosti. Mojím cieľom je vytvoriť prostredie, kde sa pacienti cítia vypočutí, pochopení a aktívne zapojení do svojej liečby,“ približuje svoj prístup odborníčka.

Môžeš sa vyrážok zbaviť za jeden deň?

Ak trpíš akné, prvoradá je návšteva lekára, ktorý objektívne zhodnotí tvoj zdravotný stav a odporučí vhodnú liečbu. Počas aktívnej liečby oveľa ľahšie zmierniš vzhľad vyrážok pred dôležitou udalosťou.

„Medzi najúčinnejšie spôsoby patrí, samozrejme, pravidelné čistenie pokožky. Akné je spojené so zvýšenou produkciou mazu a s upchávaním pórov na pokožke. Používaním jemných čistiacich prostriedkov na odstránenie prebytočného mazu môžeš predísť tvorbe zapálených ložísk, ktoré sa, samozrejme, maskujú oveľa ťažšie,“ vysvetľuje Barbora Boháčová.

Ako rýchle riešenie odborníčka odporúča ílovú masku, ktorá pomáha absorbovať prebytočný maz a znižuje zápal. Nanes si na pokožku tenkú vrstvu masky, nechaj ju pôsobiť odporúčaný čas a následne si tvár jemne opláchni teplou vodou. Podľa odborníčky je akékoľvek vytláčanie no-go.

Myslím, že netreba zdôrazňovať, že určite musíš odolať pokušeniu vytláčať si vyrážky, ak nechceš riskovať zhoršenie stavu svojej pokožky.

Zdroj: Adobe Stock / VERTEX SPACE (Generated with AI)

Prvá pomoc na nečakané vyrážky

Začervenanie ako prejav zápalu ti celkom účinne pomôže zmierniť chlad. „Zabaľ kocku ľadu do tenkej handričky a aplikuj na postihnuté miesto. Čas aplikácie by nemal byť dlhší ako 5 až 10 minút,“ odporúča dermatologička.

Nepoužívaj ľad bez ochrannej textílie. Priamou aplikáciou môžeš pokožku ešte viac rozdráždiť.

Následne môžeš použiť jemný čistiaci prostriedok a ílovú masku, ktoré zredukujú nadmerné množstvo mazu.

Na vyčistenú pokožku aplikuj kvalitný hydratačný krém. „Ďalším krokom by malo byť použitie kvalitného hydratačného krému, ako je Skeeneffect Young Age girls/boys, ktorý je ľahký a nekomedogénny. Zároveň zabráni tomu, aby pokožka produkovala prebytočný maz,“ vysvetľuje Barbora Boháčová.

Aknózna pleť potrebuje tiež hydratovať. Keď je tvoja pokožka kvalitne vyživená, nebudeš tak riešiť, ako sa zbaviť akné za jeden deň, pretože tvoja pleť bude vyzerať prirodzene zdravšie.

Ak chceš postihnuté miesta ešte prekryť make-upom alebo korektorom, vyberaj len produkty označené ako nekomedogénne. Tie predchádzajú upchávaniu pórov.

Nekomedogénne produkty obsahujú zložky, ktoré by nemali upchávať póry a následne zhoršovať vzhľad a výskyt akné.

Na zmiernenie akné ti pomôže „old school“ rada, ktorú možno poznala aj tvoja babka. Pozri sa doma do lekárničky, či tam nenájdeš gáfrovú masť s ichtyolom. Pomôže ti vyrážku vysušiť a stiahnuť zápal.

​Ako by mala vyzerať správna hygiena pleti pri liečbe akné?

Ľudia trpiaci akné by si mali pleť čistiť dvakrát denne – večer pred spaním a ráno. Odborníčka upozorňuje, že večernému čisteniu pleti potrebuješ venovať obzvlášť pozornosť.

„Po celom dni sa na pokožke zachytí množstvo nečistôt a kožného mazu, v dôsledku čoho pokožka nemôže dýchať. Tvár najskôr očisti jemným čistiacim prostriedkom vhodným na tvoj typ pleti. Pokožku následne dočisti pleťovou vodou a opláchni čistou vodou. Na záver nezabudni aplikovať krém. Vhodnou alternatívou je krém z radu Skeeneffect Young Age, ktorý vďaka obsahu patentovanej aktívnej látky NATURA-TEC SEAPASSION™ redukuje nadmernú tvorbu kožného mazu a zároveň udržiava pleť dostatočne hydratovanú a sviežu,“ odporúča dermatologička.

Podľa odborníčky ráno potrebuješ pokožku zbaviť mazu, ktorý sa nahromadil počas noci. Obyčajné opláchnutie iba vodou nie je dostatočné, pretože kožný maz obsahuje tukové čiastočky, ktoré voda nedokáže odstrániť.

Ráno siahni po pleťovej vode. „Po čistení pokožku hydratuj krémom Skeeneffect Young Age. Následne môžeš aplikovať make-up alebo iné krycie produkty, ktoré používaš,“ dodáva Barbora Boháčová.

Takto si zakryješ akné make-upom a dosiahneš bezchybný vzhľad

Pleť so sklonom k akné často trpí nadmernou produkciou kožného mazu, čím sa na pohľad môže javiť ako lesklá či mastná. Pri aplikácii make-upu preto potrebuješ vhodné produkty.

„Ak používaš štetce alebo labutienky, nezabúdaj ich pravidelne čistiť. Môžu sa ti v nich premnožiť baktérie, ktoré by mohli stav tvojej pokožky zhoršiť. Pokiaľ make-up radšej nanášaš prstami, uisti sa, že máš čisté ruky,“ upozorňuje odborníčka.

Na hydratovanú pleť následne môžeš použiť podkladovú bázu podľa preferencie (napríklad make-up alebo skin tint). Na zakrytie jednotlivých pupienkov použi vysokopigmentovaný korektor, ktorý zodpovedá tónu tvojej pleti. Ak máš akné začervenané, pred aplikáciou bežného korektora vyskúšaj zelený korektor, ktorý ti pomôže s neutralizáciou červených tónov.

„Vyhni sa nanášaniu príliš hrubých vrstiev make-upu, pretože to môže vyzerať neprirodzene. Pri kúpe produktov siahni po označeniach ako bezolejové a nekomedogénne. Takéto prípravky nebudú pleť príliš zaťažovať a predídeš tak vzniku nových vyrážok,“ dopĺňa dermatologička Barbora Boháčová.

Zdroj: Adobe Stock

Kľúčová je dlhodobá starostlivosť

Pri dlhodobej starostlivosti o aknóznu pleť je rozhodujúci komplexný a konzistentný prístup. Aby bola liečba akné efektívna, nestačí cieliť len na vonkajšie prejavy v podobe vyrážok, pretože dôležitú úlohu zohráva aj životný štýl, strava, stres a spánok.

Zameraj sa na optimálny príjem živín. To znamená, že tvoja strava by mala byť pestrá – nemalo by v nej chýbať ovocie, zelenina, celozrnné výrobky a chudé bielkoviny.

„Mnoho ľudí sa sústreďuje práve na to, ako sa zbaviť akné za jeden deň, ale neuvažuje nad dlhodobými zmenami, ktoré môžu mať oveľa väčšie benefity. Napríklad aj nadmerná konzumácia rafinovaného cukru preukázateľne podporuje tvorbu kožného mazu, čo následne môže zhoršovať prejavy akné,“ vysvetľuje dermatologička.

Rovnako dôležitú úlohu zohráva aj dostatočná hydratácia. Pokožka je prirodzený detoxikačný orgán a telo sa cez ňu zbavuje nepotrebných látok. Okrem dodržiavania pitného režimu siahni aj po hydratačných kozmetických prípravkoch.

Podľa Barbory Boháčovej ti môžu pomôcť aj výživové doplnky. „To, že pleť má tendenciu produkovať viac kožného mazu, neznamená, že nepotrebuje hydratačnú starostlivosť. Na dosiahnutie lepšieho výsledku je vhodné kombinovať krém a výživový doplnok z radu Skeeneffect Young Age girls/boys. Obsahuje patentovanú kombináciu extraktu z mikrorias a olejov z marakuje aj čiernej ríbezle, ktoré vďaka vhodnému pomeru mastných kyselín redukujú zápalové ložiská a zlepšujú ochrannú bariéru pokožky,“ odporúča.

K priamej tvorbe akné vedú aj hormonálne zmeny, ktoré spôsobuje stres. Pre tvoju pleť môže byť prospešné, ak sa takéto situácie naučíš zvládať.

„Pôsobením kortizolu, hormónu stresu, dokáže náš mozog vylučovať látky, ktoré sa viažu na receptory kožných mazových žliaz. Toto spojenie potom zvyšuje tvorbu kožného mazu a môže viesť k vzniku akné,“ komentuje dermatologička.

V neposlednom rade prehodnoť aj svoju skincare rutinu. Začni uplatňovať jedno pravidlo – menej je viac. „Často sa v ambulancii stretávame s prehnanou skincare rutinou, ktorá v konečnom dôsledku stav pleti iba zhorší. Sociálne siete sú presýtené produktmi, ktoré ,zaručene fungujú‘ a ‚bez ktorých nemôžeš existovať‘. Mladí pacienti sa často v tom množstve ťažko orientujú,“ dopĺňa Barbora Boháčová.

Existuje množstvo tipov, ako sa zbavíš akné za jeden deň. Realita však nemusí splniť tvoje očakávania. Proces dosiahnutia zdravej pleti vyžaduje čas, trpezlivosť a systematický prístup. Sledovanie odborných rád a správna starostlivosť sú kľúčové faktory pre dlhodobý úspech.



Nezabudni, že každý organizmus je jedinečný, a preto je dôležité konzultovať svoj stav s dermatológom, ktorý ti poskytne personalizované odporúčania na dosiahnutie zdravej pleti. Akné sa nezbavíš za jeden deň, no správnym prístupom môžeš dosiahnuť výrazné zlepšenie kvality svojej pleti.