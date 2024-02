Vracia sa Gen Z na Facebook? Sme takí sami, že si tam hľadáme kamarátov, tvrdia mladí

Generácia Z trpí samotou. Tak veľmi, že sa vracia na Facebook a v skupinách si hľadá kamarátov.

Samota nie je v mladej generácii neobvyklým pocitom. Po pandémii ju zažíva 60 percent Američanov a Američaniek a až 47 percent Britov, tvrdia prieskumy, Niet teda divu, že mladí pátrajú, ako si nájsť nových kamarátov.

Server The Vice píše, že aj keď generácia Z (zoomeri) považuje Facebook za najnudnejšiu sieť, jeho skupiny, predovšetkým pre mladé ženy, slúžia pri hľadaní nových kamarátok dobre. Zverejňujú tam posty zvané friend application (teda v preklade prihláška ku kamarátovi).



Ľudia sa najčastejšie zoznamujú cez aktivity, ktoré ich spájajú. Je jedno, či je to turistika, háčkovanie alebo napríklad len rovnaké mesto, v ktorom žijú. Keď si prejdeš pár skupín, v ktorých aktuálne si, určite nejaké zoznamovacie inzeráty nájdeš. Práve spoločný záujem je výhoda, ktorú Facebook ponúka oproti klasickým zoznamkám.

A nie je to len Facebook. Hashtag #friendapplications frčí aj na TikToku, nájdeš pod ním desaťtisíc videí. Nech už zvolíš akýkoľvek spôsob, nie je dôvod sa hanbiť. V spomínanom článku The Vice k tomu jedna z respondentiek trefne dodáva: „Myslím, že posty hľadajúce kamarátov nie sú len trendom. Je to reflexia toho, ako sa naša generácia prispôsobuje a prijíma technologický pokrok pre nadväzovanie a budovanie spoločenských vzťahov.“