Rytmus a Jasmina sa divákom pochválili veľkou novinkou: Chystajú vlastnú reality šou

Manželia Vrbovskí si do svojho súkromia pustili kamery, fanúšikom sa chcú priblížiť a dať im možnosť nahliadnuť do každodenného života.

Jeden z najsledovanejších párov na Slovensku Rytmus a Jasmina budú mať vlastnú reality šou. Touto informáciou svojich fanúšikov prekvapila samotná Jasmina na Instagrame, kde zverejnila video a poodhalila doposiaľ nezverejnené informácie.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Jasmina Alagič (@jasmina_alagic)

Svetu odhalia svoj každodenný život

Manželia Vrbovskí si do svojho súkromia pustili kamery, fanúšikom sa chcú priblížiť a dať im možnosť nahliadnuť do každodenného života. „Priatelia, je to tu. Dnešným dňom ja, Paťo, naša rodina, naši najbližší priatelia a aj ty, Gabi, strácame možno kus súkromia, ale ideme sa približovať viac ako kedykoľvek predtým. Stávate sa, ani neviete, v akej veľkej miere, súčasťou našich životov oddnes. Budete s nami všade,“ prezradila moderátorka vo videu.

„Musím si dávať extrémny pozor na pusu. Ale teším sa. Tak ako chceli ľudia spoznať Paťa a Jasminu, tak ako inak než takto…“ Jasmina na kameru ukázala auto plné ľudí zo štábu aj mikrofónové porty na nohaviciach, ktoré – ako s úsmevom poznamenala – teraz najbližšie mesiace bude mať stále na sebe.

Bližšie informácie o chystanom projekte zatiaľ nie sú známe, fanúšikovia obľúbenej dvojice sa už v krátkom čase pravdepodobne dozvedia viac.