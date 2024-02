Aicha z Love Islandu musela volať políciu. Po bizarnej nehode v garáži jej vinník vynadal a mal sexistické poznámky

Muž do nej nabúral a namiesto ospravedlnenia na ňu spustil spŕšku nadávok.

Účastníčka markizáckych šou Love Island a Let’s Dance Viktoria Niang, verejnosti známa ako Aicha, zažila poriadne nepríjemnú situáciu. V garáži jedného z bratislavských nákupných centier do jej auta nabúral neznámy muž. Škodová udalosť vyústila do nepríjemného konfliktu. Podľa Viktóriiných slov bol muž arogantný a vulgárne jej vynadal.

Situáciu odmietol riešiť a z miesta odišiel

O nepríjemnú skúsenosť sa s followermi podelila na Instagrame. „Týpek mi nacúval v garáži do auta a začal po mne hulákať, vulgárne mi vynadal, sexistické poznámky nesmeli chýbať. Tvrdil, že to je moja vina, lebo som mu stála v ceste, že za to si zaplatím, a odišiel preč s poznámkou, že na mňa nemá čas,“ opísala situáciu Aicha.

Drobná nepozornosť ju stála hodiny vybavovania, pán sa podľa nej vôbec neunúval spolupracovať. „Zavolala som policajtov, zabila 4 hodiny, lebo sa s ním nikto nevedel skontaktovať, ale nakoniec priznal pán vinu a vyriešilo sa to. Každopádne úplne zabitý deň, ale páni policajti boli strašne zlatí, takže im ďakujem,“ dodala na záver.