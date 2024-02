Netflixtída, selfietída aj závislosť od internetového nakupovania. S novodobými technológiami prichádzajú aj moderné diagnózy

„Úzkosť dnes vyvolávajú aj témy o klíme, ľudia veľmi ľahko podľahnú napríklad konšpiračným teóriám. Niektorí sa určite namotajú aj na okuliare Vision Pro od Applu,“ dodáva psychologička.

Zabudni na alkoholizmus, závislosť od drog či depresiu. Vieš napríklad, čo znamená klimakofóbia či netflixtída? Klinická psychologička Barbora Kucharová pre Refresher ozrejmila, čím sú tieto novodobé diagnózy špecifické, a podelila sa aj o príklady z praxe. Okrem toho sme nezabudli spomenúť moderné závislosti, ktoré priniesla éra technológií.

Nie je úplne jasné, prečo napríklad Instagram niekoho ovplyvní viac a niekoho menej. Veľkú rolu tam hrá to, že takíto jedinci majú aj iné naplnenie života.

Určite si zachytil aj technologickú novinku od spoločnosti Apple – okuliare Vision Pro, ktoré ťa prenesú do virtuálnej reality. Podľa klinickej psychologičky ide o prirodzený vývoj. „Ten nemôže za to, že sa niekto ,namotá‘. Vždy sa nájde percento populácie, ktoré to bude zneužívať a pohltí ho to. Za to nemôže vývoj, ale neupratané veci v životoch ľudí.“

Kucharovej sme sa pýtali, prečo sa dnes tak veľa mladých ľudí cíti zle, ako to vyzerá v psychiatrických ambulanciách, a prezradila nám, že závislosť od nakupovania už dokonca zabila človeka.

Prečo sa dnes tak veľa mladých ľudí cíti zle?

Zaujímalo nás, aký je aktuálny stav psychiatrických ambulancií a s čím klienti prichádzajú najčastejšie. „V mnohých zariadeniach vznikajú nové oddelenia pre nelátkové závislosti. Aj v liečebnom ústave na Prednej Hore vzniklo oddelenie pre závislosti od online priestoru,“ hovorí.

„Detská fakultná nemocnica vydala správu, ktorá hovorila, že sa zvyšuje výskyt úzkostných porúch a depresií. Celé toto obdobie sa volá postcovidové obdobie. Trošku nás to zamotalo, a kým sa vyrovnáme, tak to bude trvať. Samozrejme, negatívne správy v médiách nie sú štatisticky významné a nič to o stave mladých ľudí nehovorí. Ale áno, psychiatrické ambulancie praskajú vo švíkoch,“ vraví.

Ako nás ďalej informuje, na Slovensku máme 48 pedopsychiatrov a klienti s deťmi sú radi, ak dostanú termín o dva či tri mesiace. Dodáva, že aktuálne aj u nej prevládajú klienti s úzkosťou.

Postcovidové diagnózy

Jednou z nových diagnóz, ktoré sa objavili v súvislosti s obdobím pandémie ochorenia covid-19, je tzv. netflixtída.