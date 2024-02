Aké sú Apple Vision Pro za 3 200 eur? Obraz sa chveje, sú ťažké a zabezpečia ti divné pohľady od okoloidúcich, opisuje tiktoker

Okuliare sú prvým priestorovým operačným systémom od Applu. Tiktoker na ne urobil úprimnú recenziu.

Spoločnosť Apple spustila v piatok predaj okuliarov Vision Pro, ktoré ťa prenesú do virtuálnej reality. Súprava na hlavu sľubuje bezproblémové prepojenie digitálneho obsahu a fyzického priestoru. Systém sa ovláda pomocou očí, rúk a hlasu, pričom headset stojí 3 230 eur.

Technologická spoločnosť ich nazýva aj priestorovým počítačom, v ktorom môžeš vidieť skutočný svet okolo seba. Pred tebou sa objaví obrazovka či tlačidlá, a tak dokážu bezproblémovo spojiť digitálny obsah s fyzickým priestorom.

Ako informuje Ladbible, známy youtuber Luke Miani, ktorý má takmer pol milióna odberateľov na Youtube, urobil niekoľko úprimných recenzií na Vision Pro, aby tak pomohol ľudom urobiť si názor na nové VR okuliare.

Okrem divných pohľadov na ulici, ktoré mu okoloidúci venovali, upozornil na niekoľko nevýhod okuliarov. Napríklad, že pri zapnutí cestovného režimu sa obrazovky a tlačidlá aplikácií chveli na obraze. Luke zároveň uvádza, že sú absolútne nenositeľné v pohybe.

Ak si chceš otvoriť nejakú aplikáciu počas kráčania, widgety sa hýbu spolu s tebou a je takmer nemožné kliknúť na ne. Okrem iného majú Vision Pro urobenú kostru z hliníkovej zliatiny, čo im pridáva na hmotnosti a veľkosti. „Nositeľnosti nepomáha ani nutnosť neustáleho napájania,“ uvádza portál Živé.

Ľudí to už stihlo rozdeliť do skupiny nadšencov a odporcov. Inteligentné okuliare si vraj kupujú bohatí ľudia z nudy a kritizujú ich za to, že ľudí ešte viac pripútajú k telefónom a strácajú pre ne kontakt s realitou.