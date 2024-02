RECENZIA: Argylle – na horší hollywoodsky veľkofilm si nespomíname

Najnovší film od svetoznámeho režiséra s nabitým hereckým obsadením je trpkým sklamaním.

Pre tento film sme museli vyraziť do Cinemaxu v bratislavských Boroch. Doteraz ma veľmi mrzí, že som svoju priateľku v podstate „dotlačil“, aby na to šla do kina so mnou. Veď je to predsa Matthew Vaughn, režisér Kingsmana či X-Men: First Class. Určite to nebude také zlé, ako tvrdia zahraniční kritici (nakoniec presne to sa stalo s The King’s Man). Nielenže som zabil takmer štyri hodiny života a minul peniaze na taxík, ukrátil som o tie hodiny aj priateľku.

Argylle je jeden z najhorších hollywoodskych áčkových projektov, aké sme kedy videli. Prvých 15 minút bolo ešte cool a originálnych, ale zvyšok filmu sme v sále „fyzicky trpeli“ a nevedeli sa dočkať konca.

Príbeh začne dávať zmysel až po nezmyselnom dejovom zvrate

Snímka je o spisovateľke Elly Conway (Bryce Dallas Howard), ktorá vytvorila špionážnu knižnú sériu o agentovi Argyllovi (Henry Cavill) a jeho kolegovi Wyattovi (John Cena).

Film zobrazuje aj dianie v knihe (je to tak trochu film vo filme). Všetky tieto sekvencie v sebe nesú sebaparodovanie a uťahovanie si zo žánrových klišé v béčkových filmoch. Film sa rozbehne, keď spisovateľku Elly jedného dňa zachráni špión Aidan (Sam Rockwell).

Zdroj: Marv/Apple TV+

Tajná organizácia špiónov si totiž myslí, že jej knihy predpovedajú, čo sa stane. Oni potrebujú, aby im prezradila koniec svojej najnovšej knihy, aby dosiahli svoj cieľ. Táto dejová zápletka začne dávať zmysel, až keď tvorcovia odhalia hlavný príbehový zvrat, okolo ktorého vystavali celý film.

Až kým sa to nestalo, boli sme presvedčení, že ten zvrat bude úplne iný. Verili sme, že dej okolo spisovateľky a špiónov je ďalšie (či už knižné, alebo filmové) dielo a tvorcovia odhalia, že aj tieto udalosti sú fiktívne (v podstate taký Inception). Lenže nič také sa nestalo a skutočný zvrat filmu vôbec nepomáha.

Zdroj: Marv/Apple TV+

Dialógy sú trápne a nevkusné, až to pôsobí ako zámer

Tvorcovia tým „naším“ zvratom mohli ospravedlniť neznesiteľne cheesy, trápne dialógy a správanie postáv, ako i vyhrotené a príliš okázalo zrežírované akčné scény. Zatiaľ čo v Kingsmanovi boli cool, tu boli miestami až nevkusné. Režisér Matthew Vaughn občas ukázal záblesk svojej geniality a prekvapil originálnym nápadom, ako vytvoriť akčnú scénu s unikátnym vizuálom, ale väčšinou si to nepostrážil a prepadol do gýčovitosti.

Niektoré akčné sekvencie od tohto režiséra sú šialené a štýlové, vo filme Argylle boli len šialene hlúpe. Vaughn si asi myslel, že keď bude jeden zo špiónov korčuľovať na nožoch na rope (táto tekutá látka nahradila ľad), bude to cool. Lenže požadovaný efekt sa nedostavil a skončilo to nezmyselne.

Rovnako dopadla aj vizuálne pekná scéna s farebným dymom, ktorá však vo filme nespĺňala žiadnu funkciu a čím dlhšie trvala, tým bolo zreteľnejšie, že vôbec nefunguje. Akcii vo veľkom škodil aj rating PG-13, „vďaka“ ktorému vo filme nemohla byť krv. Keď teda niekto zareže do špióna alebo ho rozstrieľa automatickou puškou, nevytečie z neho ani pár kvapiek krvi.

Skvelí herci, ktorých vôbec nevyužili

Argylle nefungoval na viacerých frontoch. Prekvapivo to platí aj pre herecké obsadenie. Vaughn získal niekoľko kvalitných hercov (Samuel L. Jackson, Bryan Cranston, Sam Rockwell) a niekoľko vtipných, cool a obľúbených (John Cena, Henry Cavill). Bohužiaľ, až na Cavilla a Rockwella vo filme nefunguje nikto.

Zdroj: Marv/Apple TV+

Cranston je extrémne nevyužitý, rovnako ako komediálny talent Johna Cenu (iný vrátane toho hereckého nakoniec nemá). Rockwell je skvelý herec, ale mali sme problém uveriť mu jeho špiónsku postavu (za čo môže fakt nepodarený scenár). Samuel L. Jackson tu hrá zase postavu, akú sme v jeho prevedení videli už desiatkykrát, a rovnako ako my počas sledovania, on pôsobil znudene počas natáčania.

Najhoršie je na tom však Bryce Dallas Howard, ktorej sme vo filme nedokázali veriť žiadnu scénu a ani emóciu. Jej herecký prejav tu drhne v každej serióznej, emotívnej scéne. Vôbec sa na túto rolu nehodí a jej prítomnosť kazila aj tých málo podarených scén, ktoré by teoreticky fungovať mohli, avšak s inou herečkou.

Otrasné CGI

Argylle nestál až 200 miliónov dolárov ako niektoré hollywoodske blockbustery. Režisér Vaughn však chcel mať v snímke akciu na rovnakej úrovni. Výsledkom je občas otrasné, škaredé a rušivé CGI, a to až do takej miery, že si vlastne nie sme istí, či to bolo zámerom filmu alebo im jednoducho došli peniaze.

Keď po filmoch ako John Wick, Extraction či Mission: Impossible vydá niekto scénu, v ktorej je aj obyčajná jazda na motorke z pohľadu zhora kompletne urobená v počítačoch (a navyše to vyzerá tak nedokončene ako vo filme Argylle), ide o veľké sklamanie.

Dua Lipa a Henry Cavill vo filme Argylle. Zdroj: Apple TV+

Zlé vizuálne efekty sa vzťahujú aj na scény s mačkou Alfie, ktorá patrí hlavnej postave. Režisér v jednom z rozhovorov spomenul, že dal výpoveď trénovanej mačke a namiesto nej použil svoju vlastnú, ktorá štáb počúvala viac. Nakoniec to asi pravda nebola. Väčšinu scén s mačkou totiž stvorili pomocou vizuálnych efektov, a to nie práve najpresvedčivejších.

Vaughnovi aspoň nezmizol zmysel pre humor. Na filme sa dá zasmiať v hneď niekoľkých scénach, ale rozhodne nejde o také vtipné momenty ako v sérii Kingsman.

Medzi svetlé stránky filmu patrí úvodná 15-minútovka, úsmev Henryho Cavilla, niekoľko vizuálne originálnych nápadov či scény, v ktorých sa sem-tam podarila humorná zložka. Prinajlepšom to stačí na štyri body z desiatich.

P. S. Ak túžiš po špionážnych a akčných peckách, ktoré sú skutočne kvalitné, odporúčame tieto dva seriály (tu a tu).